ENTREVISTA: Alessandra Ambrosio, en su paso por Hollywood, desmiente el estereotipo de belleza sin inteligencia

La bella modelo brasileña y actriz Alessandra Ambrosio regresa a Hollywood en la segunda parte de la cinta Daddy’s Home protagonizada por Mark Wahlberg, Will Ferrell y Mel Gibson, que llega a lo cines este viernes 10 de noviembre. Alessandra vuelve en el papel de Karen, la sexy esposa de Dusty (Mark Wahlberg) y en exclusiva para HOLA! USA nos cuenta la experiencia de trabajar al lado del actor: "Mark es una persona muy profesional, sumamente sencillo y muy lindo. El es el mejor en lo que hace".

Cuéntanos de tu personaje.

"En esta comedia el mensaje que deja mi personaje, Karen, es sobre esta mujer hermosa pero a la vez muy inteligente, es una doctora que se limita a observar lo que sucede es esta familia tan diferente (que trata de ser funcional) pero sin involucrarse en todos sus problemas".

Hablando de este tipo de personajes y siendo una representante icónica de la industria de la moda, crees que aún existe el estereotipo de que las mujeres bellas no son tomadas en serio para papeles de mujeres ‘inteligentes y poderosas’

"No, no creo que exista ya esa percepción, es un mito antiguo. Conozco a tantas mujeres sumamente inteligentes y poderosas. Tratan de luchar por los derechos de otras mujeres, así que ese juicio me parece muy pasado de moda. Para mi sigue siendo un mito que las mujeres hermosas no sean inteligentes. Hay muchas mujeres hermosísimas y poderosas trabajando por causas muy lindas y luchando por sobresalir".

¿Cuál fue la mejor experiencia de hacer esta película?

"Esta es la primera vez que hago un película familiar en un studio de Hollywood desde el principio hasta el final. Fue muy emocional trabajar con toda la gente que esta involucrada, compartes mucho con ellos, algunos hasta se vuelven tus amigos, aprendes mucho de todos los actores, de su talento y al final cuesta despedirte de todos".

¿Cuál es tu opinión sobre el escándalo sexual reciente en Hollywood y sobre las mujeres que están levantando la voz?

"Me parece muy bien que las mujeres están hablando y se hayan unido para crear conciencia".

¿Te seguimos muy de cerca en tus cuentas de social media, pero, cuál es tu plataforma favorita?

"Me parece que Instagram es en la que me gusta pasar más tiempo. Siento que todas las personas que conozco están en ella.

Puedes ver las cosas ahí mismo. Puedes mostrarte y expresarte como eres".

¿Hay algo de redes sociales que no te guste?

"Creo que todo en la medida necesaria está bien y lo importante es no exagerar. Es indispensable conocerte a ti y saber cuanto tiempo vas a pasar en las redes, pero sobre todo entender cuanto quieres compartir".

¿Cómo es tu rutina de belleza?

"Procuro tener una piel limpia e hidratada. Me gusta lavarme la cara, después aplicar un suero seguido de una crema un hidratante y finalmente aplico protector solar".

Después de la promoción de Daddy’s Home 2, ¿cuáles son tus planes?

"Me tengo que concentrar en el show de VS que se está grabando en China y justo después de eso comienzo con todo lo del VS Holiday Fashion Show".

¿Seguirás haciendo cine en Hollywood?

"Sí, eso es algo que me gustaría continuar haciendo".

