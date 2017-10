Hermana de Julián Gil dedica enérgico mensaje a Marjorie de Sousa

Desesperada por la situación que vive Julián Gil, su hermana Patty Ramosco escribió una extensa carta en sus redes sociales dirigida a Marjorie de Sousa. En el texto fue publicado poco tiempo después de que se diera a conocer que la venezolana hizo una apelación para evitar que Julián se reuniera el pasado fin de semana con su hijo, el pequeño Matías Gregorio.

VER GALERÍA Julián y su hermana tienen una gran relación. Foto: Instagram Patty Ramosco

Se suponía que el actor de 47 años vería a su hijo fuera de los tribunales sin supervisión, pero la defensa de Marjorie llevó a cabo un recurso ilegal para impedirlo. La carta de Patty empezaba así: "Hoy (28 de octubre) hemos recibido nuevamente parte de la mala energía con la que la señora insiste en llevar su vida, arrastrar a su hijo y al hombre con quien según sus palabras finalmente tuvo el milagro de la concepción".

VER GALERÍA La carta de Patty a Marjorie incluía esta fotografía. Foto: Instagram Patty Ramosco

La hermana del actor argentino asegura que gracias al noble corazón de su hermano, la ley no ha se ha ejecutado como es debido y agrega que todo tiene un límite. "Eres la madre de su hijo y él te ha protegido, pero a este punto es intolerable e inaceptable seguir permitiendo este sufrimiento". Patty añade que su hermano está rodeado de buenas personas que lo van a ayudar a salir adelante y que en cambio, Marjorie se quedará sola.

VER GALERÍA La hermana de Julián prometió que se hará justicia. Foto: Instagram Patty Ramosco

“Yo te juro que me voy a encargar de que se haga justicia hasta tanto podamos compartir con el niño, no vamos a parar y digo esto porque estoy con él hasta el fin. Somos muchos, recuerde siempre que el amor todo lo puede”.

Ya para terminar el texto, la hermana de Julián le envía un contundente mensaje: “Abróchate los cinturones que cada lagrima que has hecho derramar a mi hermano y a mi familias la vas a pagar con creces, karma, justicia penal, apunta la fecha porque se te acabó el show”.

VER GALERÍA Julián Gil reaccionó así al texto de su hermana. Foto: Facebook Julián Gil

En tanto, Julián correspondió a la carta de su hermana y escribió: “Desde hoy que se ‘abrochen los cinturones’. Me defenderé de todas y cada una de las acusaciones que se fabriquen, de todas. He sido respetuoso y lo más caballeroso posible. Pero hay límites…”.

VER GALERÍA El sábado pasado, Julián no pudo ver a Matías debido a una apelación que hizo la defensa de Marjorie. Foto: Instagram Julián Gil

Hasta el momento, Marjorie de Sousa no ha respondido a la carta de la hermana de su ex prometido, ni se ha manifestado en redes sociales. Lo último que publicó en su Instagram fue la apelación que presentó ante el juez y explica que Matías no se pudo reunir con su padre, porque no se cumplieron con los requisitos. La venezolana asegura que no se registraron los nombres de las enfermeras que están al cuidado de Matías.