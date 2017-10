¿De qué quieren disfrazarse los hijos de Elsa Pataky? Su respuesta te sorprenderá

Chris Hemsworth, el dios Thor, vuelve a las pantallas con la nueva secuela del héroe de Marvel, Thor: Ragnarok. El actor acudió al programa Good Morning América y entre otros muchos temas habló de la festividad de Halloween tan celebrada en Estados Unidos. Sería natural pensar que los tres hijos del actor -India Rose, de cinco años, y los mellizos Tristán y Sasha, de tres, morirían por ponerse en la piel del superhéroe al que da vida su padre en cada una de las películas. Pues no, los hijos de Elsa Pataky tienen muy claro cuál será su disfraz para Halloween, y precisamente no será el de Thor. "Las termitas", como así les llaman cariñosamente sus padres, quieren disfrazarse de Wonder Woman. Así lo reconoció el propio actor durante la entrevista en el programa “Todos quieren ponerse el traje de Wonder Woman”, afirmó Chris.

“Les dije que me parecía fantástico, pero también les pregunté que por qué no se disfrazaban de Thor. Y los tres a la vez me dijeron: ‘No’. Así que les pregunté que quién era más fuerte de los dos y ellos volvieron a responder a la vez: ‘¡Wonder Woman!’, explicó sin darmuestras de tener dañado su ego. Todo lo contrario. “Me encanta ser el segundo más fuerte por detrás de ella”. Gal Gadot es la actriz que ha dado vida a esta superheoína tan alabado por los niños.

Recordemos que el actor invitó a sus hijos al set de rodaje de la película, pero los pequeños no se mostraron muy entusiasmados con la idea de ver su padre convertido en superhéroe e incluso parecían decepcionados. "Decían: 'Esto es muy aburrido. Pensábamos que luchabas contra monstruos y resulta que no es así'".

Elsa pataky ya contó como vivía los días previos a la noche de Halloween. Como el resto de familias, la actriz española llevó a sus hijos a que disfrutaran de una jornada convertidos en granjeros y rodeados de montones de calabazas. Juntos disfrutaron de lo lingo preparando la gran fiesta. "Recolectando calabazas", publicó Elsa en su Instagram Stories, donde compartió varios vídeos y fotos de este día tan especial. "Mis pequeños granjeros", escribió junto a una simpática imagen en la que vemos a los mellizos Tristan y Sasha, de tres añitos, conduciendo mini-tractores. En este día, también les acompañó su tío Luke, hermano mayor de Chris Hemsworth, que parecía un niño más jugando con sus sobrinos, haciendo muecas y muchas bromas, mientras Elsa preparaba las calabazas para Halloween primero vaciándolas y después decorándolas para la noche del día 31 de octubre.