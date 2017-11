‘House of Cards’ llega a su fin tras el escándalo de Kevin Spacey

Una de las series de más éxito de Netflix llega a su fin. House of Cards acabará en 2018 con su sexta temporada, según ha confirmado la plataforma digital, una decisión que se conoce horas después de que Kevin Spacey fuera acusado de acoso sexual por el actor Anthony Rapp. Tanto Netflix como la productora de la serie, Media Rights Capital, han afirmado que ya tenían planeado finalizar la serie en su sexta temporada, pero han explicado en un comunicado que están preocupados por el noticia. “El relato de Anthony Rapp es muy preocupante”, indicó en un comunicado Beau Willimon, creador de House of Cards y también presidente del Sindicato de Guionistas. “Nunca he presenciado ni he escuchado ninguna queja sobre su comportamiento en el set o fuera de él”, añadió. “Pero dicho esto, me tomo este tipo comportamiento muy en serio”.

VER GALERÍA

“En respuesta a las revelaciones conocidas anoche, los ejecutivos de las dos compañías llegaron esta tarde a Baltimore -donde se rueda House of Cards- para encontrarse con nuestro reparto y equipo para asegurar que se continúan sintiendo seguros y apoyados. Como estaba planeado previamente, Kevin Spacey no está trabajando en el set en estos momentos". El mismo día que se anunció el fin de la serie se confirmó que están desarrollando varias ideas para un spin-off. En la serie, Kevin Spacey encarna al presidente de Estados Unidos Frank Underwood, mientras que Robin Wright da vida a la primera dama, Claire Underwood.

VER GALERÍA

Kevin Spacey ha sido acusado de acoso sexual por el actor Anthony Rapp,una polémica que podría echar por tierra la carrera del ganador de dos Oscar por Sospechosos habituales y American Beauty. De acuerdo con lo relatado por Rapp al portal BuzzFeed News, el incidente supuestamente tuvo lugar en 1986, cuando Rapp tenía 14 años y Spacey, 26 años. A raíz de la denuncia Kevin Spacey aseguró que no recordaba ese episodio, pero que si pasó, le debía "la más sincera disculpa" y culpaba al alcohol de su supuesto comportamiento."Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", dijo Spacey a través de un comunicado publicado en su perfil de Twitter.

VER GALERÍA

Rapp contó que los hechos supuestamente ocurrieron durante una fiesta en el apartamento en Nueva York de Kevin Spacey. El joven acudió a la fiesta solo y era el único adolescente en el evento, así que cuando se aburrió, se metió en una habitación a ver la televisión pasada la medianoche. Spacey entró en la habitación, se tumbó encima suyo con intención de tener relaciones sexuales. "Me zafé, metiéndome en el cuarto de baño”. “¿Estás seguro de que te quieres marchar?”, le dijo Spacey que "se interpuso en la puerta mientras se tambaleaba. Mi impresión es que estaba borracho". "Sí, buenas noches”, fue la respuesta de Rapp antes de marcharse.

Spacey se encuentra en el punto de mira de Hollywood y algunas personas han criticado la decisión del actor de reconocer su homosexualidad como un modo de eludir la acusación de acoso. Spacey en su comunicado dijo que el relato de Rapp le ha llevado a "abordar otros asuntos" sobre su vida. "Ahora elijo vivir como un hombre gay. Quiero afrontar esto de forma honesta y abierta, y eso empieza examinando mi propio comportamiento", indicó.