FOTOS: Dain Yoon, una chica de 24 años, fascina a los internautas con sus técnicas de maquillaje

Dain Yoon tiene 24 años y cuenta con más de 250 mil seguidores en Instagram. No es cualquier influencer, sino una artista, pues sus imágenes son 100% reales y no creaciones de Photoshop. “Es cero cómodo”, contó Yoon recientemente durante una entrevista con con Ellen DeGeneres, “a veces no puedo ni comer”. Aseguró que nadie le ayuda con sus montajes aunque los cambios pueden tardar “hasta tres horas”.

Miles de internautas están fascinados con las creaciones de Dain, pero tiene a veces sufre algunas consecuencias: “El otro día salí así a la calle y un bebé comenzó a llorar”. Aún así, Yoon se ha convertido en una estrella y sus seguidores la adoran.