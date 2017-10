Tras los múltiples encuentros con Justin Bieber, reportan que Selena y The Weeknd han terminado

Selena Gomez y The Weeknd han decidido poner punto final a su noviazgo. Tras 10 meses juntos, la enamorada pareja se ha distanciado, así lo confirman fuentes cercanas a People. “Ella y Abel han estado yendo y viniendo en su relación”, dijo un informante a la publicación. “Ha sido difícil para él estar en su gira, mientras ella filma en Nueva York. No era fácil para ellos”.

VER GALERÍA Selena Gomez y The Weeknd desfilaron juntos por última vez en septiembre en una fiesta en el Fashion Week de Nueva York. Foto: Getty Images

Según la fuente, la cantante siempre hacía un esfuerzo por acudir a los conciertos de él cada que podía. “Eso fue algo que influyó en ellos para distanciarse”, agregó. “Por el momento se ha terminado, pero todavía siguen en comunicación”.

VER GALERÍA En enero de este año, surgió la primera foto que lo confirmaba todo: Selena y The Weeknd estaban saliendo. Foto: Grosby Group

La ruptura no ha sido fácil para la pareja: “Ha sido duro para ellos darse cuenta que esta es la dirección que estaban tomando las cosas, ha sido algo rudo”, asegura el informante, quien agrega que Selena no ha regresado con su ex novio Justin Bieber.

Justin Bieber and Selena Gomez Grab Breakfast Together One-on-One https://t.co/lFPG9x9RU8 — TMZ (@TMZ) 29 de octubre de 2017

El pasado fin de semana, Justin Bieber y Selena Gomez fueron fotografiados almorzando en una cafetería en Westlake Village, California. Aunque no estaban en actitud romántica, su cita hizo que todas las ‘Beliebers’ se alborotaran y especularan sobre una posible reconciliación.

VER GALERÍA ¿Tercero en discordia? Selena y Justin seguían en contacto y en las últimas semanas hay reportes de que han estado juntos. Foto: Getty Images

Esta no es la primera vez que los ex novios se dejan ver en los últimos días. Hace una semana, surgieron unas imágenes de la cantante de 25 años ingresando a su mansión en Studio City, sólo 10 minutos después de que Justin Bieber llegara a la residencia en su G-Wagon blanca. Múltiples fuentes aseguraron a TMZ que la ex pareja convivió un fin de semana antes de ese encuentro.

Según el portal, The Weeknd –cuyo nombre real es Abel Tesfaye –estaba al tanto de que su novia mantenía contacto con su ex y que eran buenos amigos.

VER GALERÍA The Weeknd ya no tiene fotos con Selena en su Instagram. Foto: Getty Images

A pesar de que Selena ni Abel han confirmado su rompimiento, parece que el intérprete de Starboy ha dejado claro que ya no es novio de la cantante, pues ya borró todas las fotos que tenía con ella en su Instagram.