Antes de donar su riñón a Selena Gomez, Francia Raisa tuvo que escribir su testamento

Selena Gomez y su amiga Francia Raisa han enfrentado una de las experiencias más desafiantes que cualquier amistad pueda superar. Tras meses de silencio, al fin se han decidido a hablar del trasplante de riñón al que la cantante se sometió el verano pasado.

VER GALERÍA Selena y Francia son amigas desde 2009. Foto: Instagram Francia Raisa

Hace unos días, el programa Today Show (NBC) dio un adelanto de lo que se vería en la entrevista con la presentadora Savannah Guthrie. Este lunes, el show ha presentado la primera de las tres partes de este encuentro y ha dejado a todos boquiabiertos, pues ambas chicas pasaron por momentos muy difíciles.

VER GALERÍA En mayo de este año, los riñones de Selena comenzaron a fallar y era necesario hacerle un trasplante. Foto: Getty Images

Selena confesó que después de la operación hubo un inconveniente, el cual de no ser atendido a tiempo hubiera traído consecuencias fatales. La primera en pasar por el quirófano fue Francia; los doctores le removieron uno de sus riñones y posteriormente llevaron a Selena a otra sala de operaciones.

VER GALERÍA En entrevista con Today, Francia reveló que ella se dio cuenta de lo mal que estaba su amiga y voluntariamente se ofreció como su donante. Foto: Today

Después del trasplante de riñón, la cantante y actriz tuvo que regresar de emergencia al quirófano, pues el nuevo órgano estaba colapsando dentro de su cuerpo. “Intenté empezar a dormir y en ese proceso, me comencé a hiperventilar y sentí mucho dolor”, indicó Selena.

Luego de seis horas de intervención, los médicos pudieron arreglar la falla. Su nuevo riñón se estaba volteando y una de sus arterias presentaban un problema: “Aparentemente una de las arterias se dobló”, explicó Selena a Guthrie. “Estoy agradecida de que existan personas que sepan que hacer en esas situaciones”.

VER GALERÍA En septiembre pasado, la actriz compartió en su Instagram que se había sometido a un trasplante de riñón. Foto: Instagram Selena Gomez

Como parte de los protocolos de estos procedimientos, Raisa tuvo que hacer un texto con sus últimas voluntades, en caso de que algo saliera mal en la operación. “Tuve que escribir un testamento, lo cual fue aterrador. No hay garantía de que vuelvas a despertar de la cirugía”.

Las chicas también hablaron de su proceso de recuperación. Gomez se encargó de que tanto ella como su amiga estuvieran juntas en todo ese tiempo. “Estás en descanso absoluto en cama, te tienen permitido caminar una hora por día. No puedes subir escaleras o hacer nada rudo”, contó.

“Constantemente tenía que pedir ayuda. Creo que una de las experiencias más pudorosas fue cuando tenían que auxiliarme para ponerme la ropa interior”, señaló Raisa. Además de eso, tampoco eran capaces de tomar una ducha sin ayuda de alguien más. La intérprete de Love Song cree que ella pudo haber muerto sino hubiera sido por Raisa, quien voluntariamente se ofreció para ser su donante. “Realmente fue algo de vida o muerte”.

Selena, quien ya retomó sus actividades y regresó al set de filmacion con Woddy Allen, también reveló que en el momento que descubrió que necesitaba un órgano nuevo, no quiso contarle a nadie ni preguntar si querían ser su donante. “Mis riñones habían fallado. Eso era todo y no quería pedirle ese favor a nadie que conociese… así que ella me lo propuso sin que yo le dijese nada”. La presentadora inquirió: “Tú dices que Raisa salvó tu vida”. De inmediato, Gomez le contesta: “Porque lo hizo. Es así”.

VER GALERÍA Ahora su amistad está en otro nivel, mas que amigas, ahora son como hermanas. Foto. Getty Images

“Un día ella vino a casa y estaba muy emocional. No pregunté nada. Sabía que no se estaba sintiendo bien”, explicó Raisa. “Hubo una ocasión en la que ella (Selena) no pudo ni abrir una botella de agua, la derramó y comenzó a llorar”, recordó Raisa.

“Y ella me dijo, ‘No sé qué hacer. La lista de espera es de siete a diez años’”, dijo Raisa. “Y sólo salió de mí decirle: ‘Claro que lo haré, me haré todas las pruebas necesarias’”. Los exámenes médicos que Francia tenía que hacerse tardaban meses, pero ella los hizo en sólo un día y resultó que era compatible con su amiga.