Acusado de acosar a un menor de edad, Kevin Spacey se disculpa: ‘Si es verdad que me comporté así, le debo una disculpa’

En una entrevista con el portal Buzzfeed, el actor Anthony Rapp, quien conoció a Kevin Spacey en la década de los ochenta, cuando apenas tenía 14 años de edad, acusó al actor de haberse portado indebidamente con él durante una fiesta casera.

En 1986 Kevin Spacey, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, tenía 26 años de edad cuando invitó a Rapp, entre otras personas, a disfrutar de una fiesta casera en su apartamento de Manhattan. Al culminar la noche, cuando el resto de los invitados se habían marchado, Anthony asegura que Kevin intentó estar con él “sexualmente”. Según las declaraciones que dio a Buzzfeed, “al final de la noche, [Kevin] levantó a Rapp, lo acostó en su cama, y se montó encima de él”.

Anthony, quien ahora tiene 46 años de edad, logró escapar de la cama y el apartamento de Kevin, pero desde entonces vivió traumado por la experiencia. Varios años después, cuando Rapp asistió a los Tony Awards en 1999, se topó a Kevin, quien para entonces ya era un actor consagrado, por segunda vez. “Verlo de nuevo me hizo preguntarme a mí mismo: ¿Recordará lo que sucedió? ¿Recuerda quién soy?”. Pero después de un intercambio breve de miradas en un pasillo, ambos siguieron por su camino sin decir una palabra.

Spacey, quien es famosamente privado con su vida amorosa, emitió una disculpa por medio de su cuenta de Twitter: “Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy más que horrorizado tras escuchar su historia. Honestamente no recuerdo ese encuentro, ya se habría sucedido hace más de 30 años. Pero si es verdad que me comporté así, le debo una disculpa sincera por lo que seguro fue un comportamiento de borracho muy indebido”.

En el mismo mensaje, que fue publicado a las 12 am, Kevin admitió por primera vez que ha sostenido relaciones con hombres: “Mis allegados ya lo saben, pero he mantenido relaciones con hombres y mujeres durante toda mi vida. He amado y he mantenido relaciones románticas con hombres durante toda mi vida, y hoy vivo mi vida como un hombre gay. Quiero enfrentar esto de una maner honesta y abierta y debo empezar con la examinación de mi comportamiento”.

El famoso caso de Harvey Weinstein, uno de los productores más influyentes de Hollywood quien acosó sexualmente a varias actrices como Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, ha destapado las revelaciones de muchos actores. Luego de que se descubriera su conducta inapropiada en contra de las mujeres con las que trabajó, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas planea implementar un código de conducta para evitar que situaciones como éstas se repitan.