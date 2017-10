Miley Cyrus explica lo que supuso ser Hannah Montana: 'Fue demasiado para una niña'

Han pasado muchos años desde que Miley Cyrus dejara atrás su personaje de Hannah Montana con el que saltó a la fama a mediados de la década de 2.000. Después de haber atravesado varias etapas en su carrera, la actriz y cantante parece haber encontrado un momento de serenidad en el que aparenta haberse reconciliado con su 'alter ego' y puede hablar de aquella etapa con la perspectiva que aporta la madurez.

Lo hizo recientemente durante una entrevista en el programa Sunday Morning de la cadena CBS, donde confesó abiertamente como se sintió durante aquellos años. "Me gustaba ser parte del universo de Disney, porque no conocía nada más. Sabía que estaba haciendo lo que yo quería, pero ahora que soy mayor, me doy cuenta que era mucha presión para una niña", reconoció ante el presentador Anthony Mason.

Miley saltó a la fama con tan solo 13 años y, ahora, con 24, se da cuenta de que para ser tan joven “era demasiado tener que maquillarse, ponerse una peluca y después compaginarlo con el colegio”. No obstante, la estrella guarda con cariño aquel periodo de su vida: “Definitivamente, lo recuerdo como un buen momento, creo que lo más difícil para mí fue equilibrar todo. Y se volvió más complicado cuando comencé a salir de gira al mismo tiempo como Hanna Montana y como yo misma". "Creo que, probablemente, esa sea la razón por la cual hay algunas cosas mal en mí", admitió entre risas.

Asimismo, la joven reconoció sentirse muy agradecida con el cariño de su público. "Creo que la gente amaba a Hannah Montana porque era auténtica y eso era porque yo estaba allí", remarcó. "Me encantó ser ese personaje. Honestamente, la música lo era todo y todo el mundo quiere tener buena música”. No obstante, también habló de las consecuencias de ser una estrella infantil ya que sintió que no se le perdonó el hecho de crecer: “América es como una tía; te transmite el sentimiento de 'has crecido mucho y no queremos verte adulta'".

Pero a pesar de la controversia, Cyrus ha aprendido a desconectar del ruido y las criticas siguiendo su propia brújula interna. "Tengo una máxima que sigo: 'Cuanto más ames tus propias decisiones, menos necesitarás que otras personas las amen'", dijo la cantante.

Su evolución se ha hecho aún más evidente con el paso del tiempo. Una vez superada su etapa más excesiva, Miley ha recuperado la calma y su último disco, Younger Now -publicado a finales de septiembre- tiene mucho que ver en esta sorprendente transformación, pues se trata de su trabajo más sincero y personal.