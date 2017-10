Millie Bobby Brown de 'Stranger Things', irreconocible en su última aparición

Este viernes 27 llegaba el día clave para todos aquellos que echaban de menos la ciudad de Hawkins y a los tres niños protagonistas Lucas, Dustin y Mike, y Netflix ha preparado una presentación oficial con los actores que interpretan a todos nuestros favoritos. Pero, si algo ha sorprendido a fans y ajenos a la franquicia ha sido el nuevo aspecto de Millie Bobby Brown, la irrepetible Once (Eleven) de la primera temporada, que ha aparecido con un look tan rompedor como poco habitual en ella. Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, esta chica es nuestra nueva 'it-girl' por goleada.

Con el pelo extra liso, un vestido camisero de cuero negro, zapatos blancos kitten-heel y glitter en los ojos, la actriz de solo 13 años dejaba a todos los presentes con la boca abierta. Hace solo unos días su nombre estaba en el centro de la polémica por haber sido escogida por una revista como una de las actrices más sexis del panorama, sin tener en cuenta que Millie es poco más que una preadolescente y que tales adjetivos no encajan de ninguna manera con su edad. Ella no se ha pronunciado sobre este tema, pero sí lo han hecho sus seguidores a través de las diferentes redes sociales, haciendo incapié en que, precisamente con lo ocurrido en las últimas semanas en Hollywood, situaciones de este tipo deberían ser tratadas con especial atención.

Saltó a la fama por su participación en la serie Stranger Things y desde entonces se ha convertido en la favorita del público, a pesar de no ser la protagonista. Aunque en un principio no estaba confirmada su aparición en su segunda temporada, el adelanto que se estrenó en verano durante la Comic-Con de San Diego mostraba su vuelta para el éxtasis de los fans. Las portadas de las revistas de medio mundo se hacen eco de ese je ne sais quoi y los diseñadores se la rifan, la era Millie Bobby Brown no ha hecho más que comenzar.