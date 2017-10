Kim Kardashian se transformó en Cher para una fiesta de Halloween

Cher es inspiración para miles, incluso para Kim Kardashian, quien este Halloween decidió emular su look y hasta consiguió a su propio Sonny Bono. La estrella de reality show acudió a una fiesta de Noche de Brujas del tequila Casamigos, empresa fundada por George Clooney y Rande Gerber. La fiesta era temática y estaba inspirada en los setenta.

Kim iba bien acompañada por su inseparable amigo Jonathan Cheban, quien se caracterizó como el ex esposo de la cantante, Sonny Bono.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians replicó el look de la célebre cantante utilizó para los Premios de la Academia de 1973. A través de sus redes sociales, Kim compartió algunas fotos y videos sobre su disfraz así como de la fiesta.

“Cher definitivamente tenía un mejor cuerpo”, dijo Kardashian West en Periscope. “Su estómago… Creo que nadie se le puede comparar”.

La también empresaria usó una larga peluca negra y para maquillarse, se apoyó en los polvos de la línea de su hermana Kylie Cosmetics. Sobre los motivos para vestirse como Cher, dijo: “Porque la amo y vamos a una fiesta de los setentas. Ustedes saben que la amo”.