Selena Gomez habla sobre su trasplante de riñón: ‘Se convirtió en una cuestión de vida o muerte’

Tras meses de silencio sobre la delicada operación a la que fue sometida en el verano pasado, Selena Gomez decidió abrir su corazón ante las cámaras de Today (NBC) y compartió, junto con su amiga Francia Raisa, cómo fue la experiencia más dura de sus vidas. El próximo lunes, podremos ver la entrevista completa de las chicas con Savannah Guthrie. En tanto, el show decidió compartir un adelanto de la entrevista, la cual conmoverá los corazones de todos.

Francia Raisa estuvo presente en la entrevista, donde habló sobre el proceso en el cual le donó un riñón a su amiga. Foto: NBC

“Creo que (en aquel momento) llegué al punto en el que se convirtió en una cuestión de vida o muerte”, explicó la interprete de Love Song. “Mis riñones ya no funcionaban. Eso era así, pero yo no quería pedirle ese favor a nadie que conociese… así que ella me lo propuso sin que yo le dijese nada”. La presentadora inquirió: “Tú dices que Raisa salvó tu vida”. De inmediato, Gomez no lo duda y le contesta: “Porque lo hizo. Es así”.

Hace dos años, la cantante de 25 años contó a sus seguidores que padecía lupus, una enfermedad autoinmune, la cual no tiene cura. Por ello, canceló su gira internacional y se sometió a quimioterapia .

Parecía que Selena había mejorado gracias al oportuno tratamiento, sin embargo en septiembre pasado sorprendió a todos cuando compartió en su Instagram una foto de ella y Francia en unas camas de hospital y anunció que ella le había donado un riñón.

VER GALERÍA La cantante padece de lupus, una enfermedad con la que tendrá que vivir por siempre. Foto: Getty Images

“No hay palabras para describir lo agradecida que estoy a mi querida y bella amiga Francia Raisa. Ella me hizo el regalo definitivo y se sacrificó donándome su riñón. Me siento muy afortunada. Te quiero muchísimo, hermana”, escribió Selena junto a la imagen.

Selena y Francia tienen una relación súper especial. Foto: Instagram Selena Gomez

La entrevista seria presentada en tres partes: los primeros dos episodios se transmitirán el lunes 30 y martes 31 de octubre. El tercero se mostrará en Nightly News (NBC) con Lester Holt.