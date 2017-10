A punto de fallecer, se viraliza el video de la enfermera que cantó la canción favorita de su paciente

Margaret Smith, una mujer de 63 años de edad, fue trasladada de emergencia a un hospital en Nashville debido a que su hígado había sido afectado por un cáncer muy agresivo. Su cuerpo estaba en un estado demasiado frágil para sobrevivir un trasplante. Mientras el efecto de la anestesia disipaba, Oliva Neufelder, una de las enfermeras a cargo de Margaret, permaneció a su lado para cantarle su canción favorita.

VER GALERÍA

El video, que fue filmado por la hija de Margaret, mostró a Olivia entonando Dancing in the sky, una canción de los cantantes Dani y Lizzy. “No hay palabras para expresar nuestra deuda y el amor que sentimos por Olivia, a quien mi madre le llamó ‘un ángel’”, escribió Megan, la hija de Margaret. “Te entregas a tus pacientes de una manera que jamás he visto y realmente eres un rayo de luz. Jamás podré agradecerte la compasión y el cariño que le diste a mi madre”.

VER GALERÍA

Con más de 4 millones de reproducciones, el video rápidamente se hizo viral. Olivia aclaró que debido a que recientemente había fallecido su abuela, fue Margaret quien realmente le ayudó a ella: “Fue un momento en el que no la vi como si solo fuera mi paciente. Pasé por una experiencia muy similar con mi abuela, a quien también le canté. Pero realmente ha sido Margaret quien me ayudó más a mi”.

MIRA EL VIDEO ABAJO