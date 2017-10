Khloé Kardashian presume su 'baby bump' en NY entre rumores de que espera un niño

Aunque ni Khloé Kardashian ni Kylie Jenner han confirmado que están esperando un bebé, las barriguitas de ambas chicas de la mediática familia no las dejarán mentir. Hace unos días Kylie mostró un video en el que se alcanza a apreciar su pancita y ahora su hermana mayor, Khloé, confirmó indirectamente su embarazo con un paseo por las calles de Nueva York.

Khloé, de 33 años, y su novio Tristan Thompson, de 26, no han querido dar detalles del embarazo de la socialité. Ninguna palabra ha salido de ellos ni de la familia que protagoniza el reality show más visto en los últimos años. Pero esta semana, sin querer -o quizá sí-, la barriguita de Khloé se convirtió en el centro de atención cuando la futura mamá salió por un café mientras grababa parte de la nueva temporada de Keeping Up With the Kardashians.

Con un corsé negro, Khloé logró disimular un poco su pancita que, de acuerdo con Daily Mail, podría encontrarse en el que quinto mes de gestación. A su look agregó un par de skiny jeans también negros y un abrigo de piel de oveja del mismo color y botines de tacón delgado a juego. Quizá optó por este tono porque es bien sabido que ayuda a disimular y estilizar la figura, dos aliados de la moda que a los que Khloé probablemente recurrió si su intensión aún es ocultar su primer embarazo.

Después del café, Khloé se dirigió a un evento de moda en donde posó con algunas de las invitadas. Como toda una profesional, se paró frente a la cámara con distintas posturas para disimular la pancita de su dulce espera.

Antes de presumir su pancita por las calles de Nueva York, varios medios internacionales reportaron que la socialité y el basquetbolista recibirán a un niño. Además, reveló que Khloé se ha cuidado aún más para no aumentar mucho de peso. "Está más hambrienta que nunca, pero opta por pequeñas comidas durante todo el día en vez de cumplir cada uno de los antojos", aseguró un allegado a las Kardashian.