Antonio Orozco, devastado en el funeral de la madre de su hijo

El cantante Antonio Orozco y su círculo más cercano se han despedido de Susana Prat, que falleció este jueves a los 41 años víctima de una larga enfermedad. Ha sido en un íntimo funeral en la Iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla de Sitges, Barcelona, donde se ha podido ver a Orozco destrozado por la pérdida de su expareja. Un duro golpe para el cantante porque, aunque ya no estaban juntos desde hace años, mantenían una gran amistad e incluso tenían una empresa en común.

El año más duro de Antonio Orozco

En la tarde del jueves y mañana del viernes, familiares y amigos decían su último adiós a Susana en el Tanatorio de Sitges, pero no era hasta la tarde del viernes cuando podíamos ver al artista tras conocer la noticia, vestido de negro y con gesto visiblemente afligido. Con paso ligero llegaba hasta la iglesia, parándose para abrazar a algunos de los presentes, sin poder aguantar las lágrimas y llevándose las manos a la cara.

Discreto y siempre celoso de su vida privada, Antonio ha hablado en contadas ocasiones de su hijo Jan, de 10 años, fruto de su relación con Susana: “Tengo una relación extraordinaria con él. Me sostiene de forma literal todos los días. No hago nada que no piense cómo lo juzgará hoy y dentro de unos años. Es el capitán de todos mis miedos” declaró al diario El País. Su lado más sentimental salió a relucir durante la entrevista en abril de 2012 en el medio El nuevo día de Puerto Rico, donde dedicó unas preciosas palabras a la madre de su hijo: “su madre es un ejemplo, su madre es… yo quiero ser su madre, yo la amo, la adoro, la respeto y todos los días la miro como si fuera el último minuto que la voy a ver”, confesaba el artista catalán.

Fiel a su discreción, no se ha manifestado sobre el triste fallecimiento de su expareja y madre de su hijo pero ha anunciando mediante un comunicado oficial a través de su promotora, Clippers Live que cancela su tour Destino. Anula sus próximos conciertos el día 28 de octubre en Fuerteventura, el 29 en Las Palmas, el 30 en Tenerife y, finalmente, el día 4 de Noviembre en Santiago.