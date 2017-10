Georgina Rodríguez, una premamá en forma en la recta final de su embarazo

Georgina Rodríguez no ha descuidado su rutina de ejercicios durante el embarazo, eso sí, adaptándola a su estado. La novia de Cristiano Ronaldo, que hizo ballet durante 15 años, ha demostrado que es una premamá en plena forma a lo largo de estos meses. Del gimnasio pasó a las clases de baile, y ahora, en la recta final, prefiere dar largos paseos, como reflejan estas imágenes. En ellas vemos a la Georgina más deportiva, caminando a paso ligero por los alrededores de La Finca, la urbanización madrileña en la que vive con el futbolista.

La modelo, de 24 años, no cesa en su actividad física, algo que le reportará una rápida recuperación tras el parto. Con prendas cómodas, pero sin perder un ápice de glamour, -bolso, manicura perfecta y gafas de sol-, Georgina pasea mientras espera con ilusión la inminente llegada de su primer hijo en común con el portugués, una niña, según informa la prensa lusa.

En estas fotos se aprecia el avanzado estado de gestación de la modelo, a la que vimos radiante durante la pasada edición de los Premios The Best con un luminoso vestido de la colección Primavera/Verano 2018 de Ángel Schlesser. Tras dar la bienvenida al bebé, el siguiente paso de Cristiano y Georgina es darse el 'sí, quiero' el próximo verano, en junio o en agosto, en función de la agenda deportiva del jugador madridista. Según la prensa portuguesa, la modelo no quiere casarse embarazada; prefiere dar a luz y después preparar su boda con calma.

Pero Georgina no es la única que se pone en forma. El futbolista del Real Madrid ha compartido esta foto en la que se ejercita en presencia de dos de sus tres hijos, Cristiano y Mateo. "Enseñando a mis dos hijos. Con talento, trabajo y dedicación es la única manera de llegar a ser el número 1", ha escrito.

Ensinando aos meus 2 filhos com talento, trabalho e dedicação e a única forma de chegar a ser o número 1❤️❤️🇵🇹 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 10:50 PDT

Cristiano se exprime en el gimnasio porque sabe que es la única manera de mantenerse en lo más alto. El pasado lunes el astro del balón se alzó con un nuevo triunfo, el premio The Best al Mejor Jugador, que dedicó a su familia, en especial, a su pareja y sus hijos. "Este premio es para mi familia, la que está aquí conmigo y la que no. Mis hermanas, mi madre, mis amigos, mi novia, mi hijo. También para mis dos hijos que están en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Es un momento único en mi carrera y estoy muy feliz. Gracias a todos", dijo.