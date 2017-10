Entre lágrimas, Eduardo Yáñez Jr. responde a su papá: ‘Duele mucho que un padre no esté ahí’

Tras la impactante entrevista que dio Eduardo Yáñez al programa Al Rojo Vivo, en donde el actor aseguró que perdió contacto con su hijo debido a que lo “engañaba” y le robaba “enormemente”, ayer Eduardo Yáñez Jr. refutó las declaraciones de su padre. “No fue ni de dinero, fue algo físico. Fue un problema físico entre yo y mi papá”, contó el mexicano a las cámaras de Telemundo.

Entre lágrimas y con el corazón en la mano, el joven de 28 años aclaró que ambos comparten la culpa: “Los dos tuvimos la culpa, el problema no se hizo solo. Yo creo que también no sacó a la luz los verdaderos problemas porque es un problema que no me veo bien y no se ve bien él tampoco”.

Lo que realmente parece haber afectado al hijo del actor, según contó, fue el hecho de que su padre no se hizo presente después que él sufrió un accidente: “Duele mucho que un padre, haya pasado lo que haya pasado entre nosotros dos, y aunque nos hayamos faltado el respeto él y yo, pues que no hubiera estado ahí”.

Según Eduardo Jr., su papá no se preocupó por él en aquel momento oscuro: “Me hubiera mandado un mensaje; ‘pues qué bueno que no te vas a morir’, o una cosa así. Tendré que lidiar con ese dolor”, dijo entre lágrimas el hijo de Norma García.

Yáñez Jr. parece estar tranquilo y en ningún momento se mostró alterado o combativo. “No sé. Tal vez el hacerme padre a mí me cambie de pensar en cosas donde yo no entiendo por el momento. Porque uno tiene que crecer”, puntualizó. Pero el residente de Los Ángeles dejó claro que se siente decepcionado: ‘[Es] una persona que supuestamente tiene amor hacia ti, cariño hacia ti, [pero] que te lo enseña nada más cuando le da la gana”.