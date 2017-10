Mientras el caso Harvey Weinstein sigue haciendo correr ríos de tinta, un nuevo escándalo salpica al mundo de la moda. El diario británico Sunday Times publicó el pasado domingo un artículo destapando el escándalo del fotógrafo Terry Richardson, al que han llamado "el Weinstein de la moda". Después de años de acusaciones de abusos sexuales por parte de las modelos, Terry Richardson ha sido vetado para trabajar en algunas de las revistas de moda más prestigiosas del mundo y algunas de las firmas más reconocidas mundialmente no volverán a contratarle.

Richardson, de 52 años, trabaja desde hace más de dos décadas como fotógrafo de moda y es autor de campañas publicitarias para grandes firmas como Yves Saint Laurent, Marc Jacobs o Tom Ford, así como ha fotografiado a estrellas como Beyoncé o Lady Gaga y realizado videoclips como el controvertido Wrecking Ball de Miley Cyrus.

Valentino, Bulgari o Diesel son algunas de las primeras firmas que han manifestado que no trabajarán más con él. "No tenemos una nueva campaña prevista con él y tomamos evidentemente muy en serio esas acusaciones contra Terry Richardson", declaró un portavoz de Valentino. El vicepresidente del grupo Condé Nast International ha mandado una carta en la que ordena que no se publicarán más fotografías suyas, inclusos las que ya se han realizado. Richardson ha manifestado su deceopción "porque él ya respondió a esas viejas historias", confesó a través de su representante.

En 2014 ya se vio obligado a defenderse de las acusaciones de abusos sexuales por parte de seis modelos y su respuesta fue similiar a la que ha dado ahora. "Colaboré con mujeres adultas que conocían perfectamente la naturaleza del trabajo. Nunca usé una oferta de trabajo o amenazas para obligar a alguien a hacer algo que no quería. Siempre respeto a quienes trabajan conmigo, reconociendo su libertad de elección y aceptando sus decisiones", dijo a través de un escrito publicado en The Huffington Post.