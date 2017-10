Mariah Carey aún utiliza el anillo de $10 millones de dólares que su ex le regaló

Luego de que James Packer dijera en una entrevista que su relación con Mariah Carey había sido un gran error, la diva ‘cobró venganza’ de una forma sutil. ‘Mimi’ se presentó en la fiesta privada de Karl Lagerfeld, el martes por la noche, y acudió acompañada de su joven galán Bryan Tanaka. El look de Mariah era increíble y algo llamó la atención de todos: un impresionante anillo el cual se nos hizo muy familiar… ¡y lo reconocimos! Se trataba nada más y nada menos que del anillo de 35 quilates que Packer le dio en enero de 2016 cuando se comprometieron.

VER GALERÍA Mariah lució el anillo que su ex le dio en 2016. Foto: Getty Images

Al parecer, Mariah no puede deshacerse del increíble anillo, el cual tiene un costo de $10 millones de dólares. La intérprete de We Belong Together pensó que muy pocos notarían la joya en su mano y que se confundiría con todas las demás que llevaba, sin embargo esa piedra difícilmente pudo pasar inadvertida.

VER GALERÍA Mariah y Bryan fueron a la fiesta de Karl Lagerfeld en Nueva York. Foto: Grosby Group

La cantante y el empresario australiano estuvieron juntos por año y medio, pero en octubre del año pasado decidieron poner punto final a su relación.

VER GALERÍA Tiempos felices: Mariah y James en su primera alfombra roja tras haberse comprometido. Foto: Getty Images

Según los reportes, Mariah se negó a devolver la joya y a pesar de la ruptura, eso no ha detenido a Mariah para seguir luciendo la costosa piedra, la cual alguna vez fue el símbolo del amor.

VER GALERÍA Mariah conservó el costoso anillo de compromiso que le dio su ex. Foto: Getty Images

Hace unos días, Packer reveló que su relación con Mariah llegó en un mal momento, pues atravesaba por algunos problemas financieros y personales. “Ella era amable, emocionante y divertida. Mariah es una mujer de esencia. Pero fue un gran error para ella y para mí”.