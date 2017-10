Fergie confiesa entre lágrimas: 'Quería estar casada por siempre'

Hace poco más de un mes causó sorpresa la noticia del divorcio de Fergie y su esposo durante ocho años, Josh Duhamel. La pareja había decidido tomar caminos separados desde hace tiempo y demoraron el anuncio oficial para "dar a la familia la oportunidad de adaptarse". Fergie parecía repuesta de aquel mal trago, incluso sonreía mucho la primera vez que habló en público sobre su separación; sin embargo la tristeza la invadía por dentro.

Fue durante una entrevista en The Wendy Williams Show en donde no pudo contener el llanto al hablar públicamente de su ex, quien estuvo días antes como invitado en el programa. La entrevistadora hizo bromas sobre el divorcio, pero al notar que a Fergie le causaba más dolor que risas, decidió hablar en serio sobre el divorcio.

“Ese no era mi plan, yo quería estar casada para siempre", confesó la integrante de Black Eyed Peas mientras las lágrimas se hacían presentes en su rostro. Los sentimientos de Fergie resumen los cuatro años de noviazgo previos a su matrimonio en 2009, tiempo en el que se convirtieron en padres de Axl, un niño de hoy cuatro años de edad.

Fergie intentó hablar de la relación que hoy lleva con su ex esposo, pero el sentimiento se lo impedía a ratos. “Quiero mucho a Josh, es el padre de mi hijo… ¡Dios! Me estás haciendo llorar… tenemos ese gran proyecto de paternidad juntos y estamos haciéndolo lo mejor que podemos", logró decir con firmeza.