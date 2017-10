Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: cuando en el amor sobran las palabras

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo hacen caso omiso a aquellos que se empeñan en echar por tierra su noviazgo, la pareja sigue dando rienda suelta a su historia de amor sin importarle lo que algunos apuntan o lo que otros se inventan. Anoche el futbolista compartió con sus seguidores una imagen junto a Georgina en la que sobran las palabras. Un corazón junto a su foto con la futura mamá de su cuarto hijo la noche en la que fue elegido el mejor jugador del mundo.

❤️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 11:58 PDT

El futbolista portugués está en su mejor momento: acaba de recibir el premio The Best, está a punto de ser padre de su cuarto hijo y los rumores apuntan a que planea su boda con Georgina para el próximo verano. Durante la gala el jugador se mostró muy cariñoso con su novia Georgina Rodríguez y luego toda la familia posó acallando los rumores de malas relaciones con la madre del delantero. "Este premio es para mi familia, la que está aquí conmigo y la que no. Mis hermanas, mi madre, mis amigos, mi novia, mi hijo. También para mis dos hijos que están en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Es un momento único en mi carrera y estoy muy feliz. Gracias a todos", dijo el jugador ante la mirada emocionada de Georgina desde el patio de butacas.

Georgina está de lo más integrada en la familia de su novio, con quien ya disfrutó de las vacaciones en Ibiza. Esta foto que ha publicado recientemente Katia Aveiro, la hermana del futbolista, demuestra que la modelo es una más en las comidas y cenas familiares.

Una publicación compartida de Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 2:25 PDT

Georgina apura las últimas semanas de su embarazo e irradia felicidad mientras comparte sus momentos más felices con el jugador y los más tiernos e idílicos con los hijos de Cristiano. "Díganme si esto se puede aguantar!!!! #myboy💙 Buen día☀️☀️☀️", decía hace unos días la modelo junto a una imagen de los mellizos, en la que se le puede ver a Mateo reír a carcajadas en brazos de Georgina, mientras la niña, Eva, les mira y sonríe. En poco más de un año Georgina y Cristiano han formado una gran familia feliz, a la que muy pronto llegará su primera hija en común. Una niña que tal y como está previsto nacerá en noviembre, justo un año después de que la revista ¡HOLA! descubriera a Georgina, el nuevo amor de la estrella del Real Madrid y ahora mejor jugador del mundo.