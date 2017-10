¿Amigas o compañeras? Las sorprendentes palabras de Kim Cattrall sobre sus compañeras de ‘Sex and the City’

Entre 1998 y 2004, Sex and the City fue una de las series de televisión más populares del planeta, ficcionalizando un Manhattan en que cuatro amigas del alma vivían aventuras románticas de todo tipo. La popularidad del show no ha decaído, al punto que recientemente muchas fanáticas se sintieron muy frustradas al ver a fines de septiembre que la tercera película de la saga no se realizaría luego de que Kim Cattrall se negara a participar en el proyecto. Pero ahora la actriz que dio vida a Samantha Jones ha tenido mucho más que decir sobre sus ex compañeras de elenco y el impacto que Sex and the City tuvo en su vida.