¿Es este niño de 10 años el Messi estadounidense?

Todo niño tiene la ilusión de convertirse en un jugador profesional, pero sólo unos pocos encuentran el camino indicado para hacerlo. Tal es el caso de Alessandro Cupini, quien con sólo 10 años de edad, tiene un futuro prometedor en las canchas. Su habilidad y pericia lo han convertido en toda una sensación de las redes, haciéndolo viral. Tiene 40 mil seguidores en Instagram y un canal de YouTube.

El niño vive en Kansas City con su familia, pero el próximo verano su vida dará un giro de 180°: se unirá a la academia del club AS Roma. Junto con sus abuelos, sus padres y su hermanita, Alessandro se mudará a Italia para hacer sus sueños realidad y prepararse para llegar a ser un profesional del soccer.

Esto no sería posible sin la ayuda incondicional de su padre, Eddie Cupini. En entrevista con The Guardian, el orgulloso papá contó cómo ha sido la travesía para ver a su hijo triunfar. Eddie se encarga de supervisar todas las necesidades de su hijo, e incluso le creó un apodo: lo llama ‘El Lobo’: “Un león o un tigre son malos, pero tú no puedes llevar un lobo a un circo”, explica al tabloide inglés.

Alessandro entrena con su equipo local y con un grupo selecto de jóvenes de la franquicia de la Major League en Kansas City. Tiene un coach privado, Giorgio, quien se desempeña como el entrenador de la Rockhurst University. Además de esto, su padre le mandó a construir su propio campo de entrenamiento. “Hicimos para él un estadio en nuestro patio trasero, el cual mide 15 pies de ancho por 45 de largo. Usualmente él está ahí o esperándome en el patio principal para que lo lleve a sus entrenamientos”.

El caso de éxito ha causado revuelo, ya que es algo poco común escuchar que un jugador tan joven se mueva de continente a continente, luego de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) impusiera nuevos reglamentos. El organismo deportivo prohibió en 2014 transferir a menores de edad alrededor del mundo a menos que los padres del jugador también se mudaran con ellos. Se suponía que la regla protegía a los niños de ser enviados a las academias solo para ser descartados más tarde, pero fue burlada por años. Actualmente, se implementa de forma meticulosa, forzando a varias familias como la de Alessandro a residir en el extranjero.

Sin embargo, el joven Cupini no tendrá que preocuparse por los reglamentos de la FIFA, ya que tiene doble nacionalidad, gracias a su herencia italiana. Se tiene previsto que el próximo verano él y su familia lleguen a Roma, donde se inscribirá en la Rome International School para aprender italiano fluido. Alessandro balanceará sus días en la academia con los cinco de entrenamiento que tendrá a la semana.

Aunque hay historias de éxito, el padre de Alessandro es consciente de que no es un camino fácil. “Aunque nos vayamos a Roma, es todavía como encontrar una aguja en un pajar, el hecho de ser un futbolista profesional”.

¿De qué vivirán los Cupini? Eddie ya lo tiene todo casi arreglado. Tratarán de manejar el restaurante a distancia y también se dedicarán a las importaciones. Al mismo tiempo, realizarán tours culinarios por Roma y Florencia, algo que ya han hecho antes.