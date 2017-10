VIDEO: Aunque intentó callarlo, Eduardo Yáñez reveló la razón por la que ya no convive con su hijo

La semana pasada Eduardo Yáñez se presentó ante las cámaras de El Gordo y la Flaca para disculparse por haber golpeado a Paco Fuentes, un reportero del mismo programa. Debió ser un punto y aparte para el actor, pero debido a que el incidente ha generado una gran controversia, Yáñez también ofreció una segunda entrevista a Rodner Figueroa para el programa Al Rojo Vivo.

La pregunta que detonó al protagonista de Destilando amor tenía que ver con la relación que lleva con Eduardo Yáñez jr., su hijo. Hace varios meses el hijo del actor publicó un ‘tweet’ en el que acusó a su padre de ser “drogadicto” y abusivo, entre otros actos.

VER GALERÍA

“Yo he sufrido una presión desde hace meses, desde que él empezó a hablar de mí, y yo he ido aguantando, aguantando caña pero hubo un momento que ya esto se salió de las manos”, confesó el galán a las cámaras de Al Rojo Vivo. “El hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino protegerlo a él de una serie de estupideces y barbaridades que el chamaco ha venido cometiendo paso con paso”.

VER GALERÍA

Lo que fracturó la relación entre el padre e hijo, según contó el mexicano de 57 años, fue el hecho de que su hijo le mintió: “[Durante] dos años no asiste a la escuela. Me engañaba a mi y a su nana, que lo cuidaba”. Aparte de las mentiras, el papá se dio cuenta que su hijo le robaba “enormemente” mientras él se encontraba fuera de casa.

VER GALERÍA

“Él era el encargado de pagar los bills [cuentas] al mes y a la hora de pagar este cuate [su hijo] se iba quedando con lo que quería”, contó Eduardo, aclarando que solamente ellos dos tenían acceso a su cuenta de banco. “Yo regresé a la casa y en una de esas cuentas lo empecé a cuestionar y él se puso loco. Regularmente la gente que te roba cuando los cachas se enojan y se hacen los insultados, se hacen los ofendidos y así empezó”.

No era la primera vez, aseguró el actor: “Ya una vez había pasado esto hace años atras. Él me habló sinceramente, [diciendo] que estaba arrepentido”. Como cualquier padre, Eduardo perdonó a su hijo y prometió darle “otra oportunidad”. Cuando sucedió una segunda vez, Yáñez le retiró todo el apoyo monetario a su hijo, pero también lo privó de su automóvil: “Todo le quite”.

“Yo estoy en un problema muy grande debido a sus declaraciones”, dijo Eduardo padre en referencia al ‘tweet’ de su hijo, y a los problemas en los que sigue envuelto debido al golpe que le proporcionó al reportero. Pero también aceptó que su hijo “no tiene la culpa completa”, pues la violencia “la cometí yo”.

VER GALERÍA

“Al público le quiero pedir una enorme disculpa por lo que sucedió. Esta es la última entrevista que hago al respecto. Me equivoqué. Y una vez más, a Paco. Ojalá agarre la onda que me tocó un punto muy sensible. Yo no supe manejar esa situación. I’m sorry, Paco”, concluyó el actor.