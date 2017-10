Entre proyecto y proyecto Paz Vega ha pasado por Barcelona como embajadora de Sensilis con motivo del veinticinco aniversario de la marca cosmética cuyo lema es "naturalmente seductora" algo de lo que hace gala la actriz que lució para la velada un ajustado vestido negro de DSquared. Junto a la ganadora de un Goya por Lucía y el sexo acudieron su marido Orson Salazar, Macarena Gómez con blusa kimono de Loewe, Carola Baleztena con su marido Emiliano Suarez y Marta Torné en rojo de Teria Yabar.

"Creo que la seducción tiene que ver mucho con la naturalidad y estar a gusto con uno mismo" confiesa la protagonista de Perdóname señor que se encuentra feliz de haber vuelto a España por sus hijos Orson, Ava y Lenon. "Siempre pensamos que sería problemático trasladar a los niños de un lado a otro cuando fuesen preadolescentes, como el mayor ya tiene diez años decidimos que después de quince años en Estados Unidos era el momento de regresar y estamos encantados". Muy clara y sincera, la actriz responde rotunda cuando se le pregunta por el escándalo que protagoniza desde hace semanas el poderoso productor de cine Harvey Weinstein -acusado de acoso y abuso por alrededor de 50 actrices-, un asunto que ha sacudido con fuerza los cimientos de Hollywood.

Creo que conoces a Harvey Weinstein. ¿Cómo has vivido ese escándalo?

He estado quince años allí y sí, claro, este hombre organizaba muchas fiestas y he estado en algunas. Era un secreto a voces, personalmente no he tenido ningún encuentro de ese estilo, pero me alegro que las mujeres que hayan sufrido el acoso hayan tomado la iniciativa y la valentía de decirlo, me parece que es un paso importante con todo lo que estamos viviendo en este momento, no solo están saliendo las damnificadas por este señor, también acosos en todos los ámbitos. Existen en todos los campos, en la televisión, en el periodismo, en medicina, vivimos en un mundo machista.

Afortunadamente se ha roto la ley del silencio

Ojalá no tuviéramos que hablar de eso, aunque hablarlo es un paso muy importante, así sea incómodo, molesto y vergonzante en muchos casos.

¿Qué proyecto te haría volver a cruzar el charco?

En diciembre me voy a grabar la segunda temporada de The OA con netflix. Sigo abierta a viajar de aquí para allá, tengo un proyecto en México. Lo he hecho siempre, cuando vivía en EEUU siempre me iba a trabajar a todos lados.

¿Contenta con tu vuelta a televisión?

Sí, mucho, en noviembre empiezo a grabar una serie para TVE, Fugitiva, un personaje precioso, fuerte, inteligente, que tiene que rehacer su vida.

¿Te sentías segura vestida de monja (su papel en la serie Perdóname señor)?

Me encantaba, de verdad. Era comodísimo llegar por la mañana y no tener que pensar en que se tenía que poner mi personaje. También me ayudaba para meterme en el papel. Quieras que no el hábito condiciona.

¿Qué pensaste cuando recibiste el guion? Es una historia dura

No empecé viendo prostíbulos y narcos sino la historia de una madre, una mujer a la que le quitaron a su hijo cuando era joven y a metieron a monja. Lo demás son circunstancias.

¿Eres una madre consentidora o exigente?

Entre mi marido y yo tenemos un balance, depende del momento a mí me toca ser la dura y a él el blando, pero creo que normalmente soy yo la blanda.

No paras de trabajar

Pues sí y se requiere sacrificio. He pasado unos años en los que he trabajado muchísimo y me he perdido momentos muy importantes como los primeros dientes de mis hijos y muchos más.

¿Orson ayuda en casa?

Sí, si no tuviera una figura paterna tan fuerte como él, que se dedica cien por cien a ellos cuando no estoy sería imposible.

¿Son conscientes ya de que su madre es famosa?

Se lo dicen los niños en el cole, sabían que salía en las revistas, pero no entendían más. No tienen noción de lo que es la fama. Ya empiezan a preguntarme por qué no pueden ver mis películas, les digo que son para gente más adulta y que cuando llegue el momento me sentaré con ellos para verlas y disfrutarlas juntos en el sofá con palomitas y la mantita.

¿Deseas que llegue pronto ese momento?

No, porque el tiempo pasa volando y ya los veo tan grandes… echo de menos que ya no sean pequeños.

¿Te apetece tener otro?

Todavía soy pudiente en ese sentido, así que no sé, a mí me encantaría. Aunque ahora entre una serie y otra me va a costar.

¿En qué valores los educáis?

Respeto a la familia, a los demás, a los diferentes. No somos una familia religiosa ni hay un dios que los va a castigar, ellos tienen que aprender que uno recibe lo que da. Si das cosas buenas, recibirás cosas buenas.