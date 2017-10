¿Qué aportaría Meghan Markle a la familia real británica? Su hermana lo tiene claro

Mucho se ha hablado de la relación de Meghan Markle y su hermanastra Samantha Grant, sobre todo, desde que ésta última escribiera The diary of Princess Pushy´s Sister, un libro en el que revelaba secretos familiares. Contra todo pronóstico, entre ellas no existen desavenencias, o al menos eso es lo que ha dicho Samantha durante su intervención en Good Morning Britain. "Es encantadora, muy vivaz. No creo que puedas ser solamante hermanastra de alguien, o eres hermana o no lo eres. En mi corazón y en la vida real, ella es mi hermana y es absolutamente adorable", dijo.

Meghan, de 36 años, y Samantha, de 52, son hermanas por parte de padre y vivieron juntas durante 12 años en California. Samantha, que vive con sus tres hijos en Florida, declaró que Meghan sería una gran incorporación a la Familia Real británica. "Es muy fuerte, muy expresiva, muy educada, llena de gracia. Creo que hará muy bien su papel. Los británico y el mundo entero se sorprenderán", aseguró. "El Príncipe y ella pueden aportar muchas cosas en el ámbito globlal como parte de la Familia Real y en sus esfuerzos humanitarios. Son personas increíbles con mucha experiencia", añadió.

Samantha también se pronunció sobre si iría a la boda de su hermana y Harry de Inglaterra: “Por supuesto, con amor y respeto, iría. Estoy bastante lejos, pero por supuesto iría. No sé, pero ya veremos".

Samantha habló sobre su libro, manifestando que se trata de una mirada retrospectiva a su vida. "Es una historia sobre lo que yo he vivido y en la que doy voz a las diferentes tonalidades de nuestro hogar. Es un bonito, cálido e inteligente relato de nuestras vidas", contó. "Lo más importante es que tiene que ver con la evolución interracial de este país a través de la lente de mi vida y mi familia desde Ley de Derechos Civiles hasta la actualidad, y cómo eso influye con este evento tan reciente en la vida de mi hermana. Mis sentimientos al respecto, los sentimientos de mi familia y cómo de triste fue atravesar todo ello", añadió.

Cuando le preguntó si su hermana era consciente de la relevancia que tenía que una raza diferente entrara en la Familia Real británica y sobre sus futuros hijos, declaró: "No puedo hablar sobre eso. Puede que sea o no consciente. Lo que está claro es que mi hermana no es solo una mujer segura de sí misma, sino también una mujer segura de la relación que mantiene con el Príncipe y el amor que sienten. Creo que el amor hablará por ellos y les ayudará. Una vez dicho eso el resto es irrelevante".