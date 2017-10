Si hay unos galardones especiales para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez esos son los premios The Best. A principios de año, elegían esta cita para confirmar su amor y ahora, diez meses después, lo hacen a punto de convertirse en padres.

La pareja llegó a Londres con el pequeño Cristiano y posaron para los fotógrafos con la mejor de su sonrisa. El futbolista estaba pletórico por su nominación, y por el gran momento personal que atraviesa. Tras la llegada de Eva y Mateo, espera con ilusión el nacimiento de su primer hijo en común con la modelo oscense, una niña, según informa la prensa lusa, que nacerá el próximo mes de noviembre.

Georgina estaba espectacular con un vestido muy luminoso de la colección Primavera/Verano 2018 de Ángel Schlesser. La modelo llevaba una melena con efecto mojado y un maquillaje que potenciaba su mirada. Para completar su ‘look’, eligió unas preciosas joyas: unos pendientes de oro amarillo y blanco con esmeraldas talla gota y diamante talla Asscher, de RABAT; y dos anillos, uno doble de oro blanco con diamantes talla oval y brillantes blancos, y otro de oro blanco con esmeraldas talla oval y brillantes blancos.

Durante la ceremonia, Cristiano y Georgina se mostraron muy cariñosos, llegando a captar las cámaras este beso entre ellos. El portugués tuvo claro que su chica merecía ocupar un lugar importante en una noche así, y no dudó en acordarse de ella durante la lectura de su discurso como Mejor Futbolista (43,16% de los votos), categoría en la que competía con Leo Messi (19,25%) y Neymar (6,97%).

"Quiero dar las gracias mis compañeros, tanto del Real Madrid como de la selección. Ha sido un año extraordinario. Y ya son 11 los que estoy aquí. Talento, trabajo duro y mucha dedicación esa es la clave. Lo que quería cuando empecé era ganar trofeos colectivos e individuales, y lo he conseguido", aseguró un emocionado Cristiano tras recibir el galardón.

"Este premio es para mi familia, la que está aquí conmigo y la que no. Mis hermanas, mi madre, mis amigos, mi novia, mi hijo. También para mis dos hijos que están en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Es un momento único en mi carrera y estoy muy feliz. Gracias a todos", prosiguió.

En su discurso, pronunciado en portugués e inglés, Cristiano tuvo también unas palabras para sus dos últimos rivales por el galardón. "No me olvido de mencionar a Leo y a Neymar, quienes están aquí hoy. También a los aficionados del Real Madrid, a mi presidente (Florentino Pérez), todos ellos me apoyaron durante todo el año", expresó.