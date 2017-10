Entre lágrimas, Marjorie de Sousa habló de la humillación a la que Julián Gil la expuso

Marjorie de Sousa no ha vivido meses fáciles… Los que podrían ser los días más felices al lado de su pequeño Matías, se han convertido en un infierno legal que mantiene con su ex pareja y padre de su hijo, Julián Gil. En el programa Don Francisco Te Invita (Telemundo), la venezolana habló acerca de la desgastante situación que vive con su ex.

La pareja comenzó una relación en 2006, la cual llegó a su fin. Tiempo después se reencontraron y empezaron. Al poco tiempo de ese encuentro, anunciaron que estaban esperando un bebé.

Entre lágrimas la actriz de 37 años habló acerca de los momentos más dolorosos de esta batalla legal, y también aprovechó las cámaras de Don Francisco para desmentir que esté pidiendo una manutención de más de $10 mil dólares al mes.

Por respeto a los buenos recuerdos de su realción con Gil, la estrella de telenovelas había preferido no hablar de él. “Si yo no hablé ha sido por respeto a mi relación, a lo bonito que mantuve, con lo que me quería quedar en la cabeza y con el sueño que tenía de formar una familia”, indicó. “Soy un ser humano y acepto que cometo errores y sí la verdad es que todo este proceso yo creo que no tenía que haber llegado a donde llegó. Y me duele mucho por el tema del bebé”.

Marjorie señaló cual ha sido para ella el peor de los momentos en esta tensa situación. “Un tema muy difícil para mí (fue) cuando dijo ‘una relación es de dos no de tres’ y estando abierto delante de todo el público, no solamente fueron mentiras sino además fue una humillación pública. (También) el tema de los 200 mil pesos ($10,495 dólares aproximadamente) que ha dado la vuelta al mundo cosa que no es cierta”.

La pareja tenía planes de casarse, pero en abril de este año confirmaron su ruptura.

Marjorie se refirió a Don Francisco y le dijo que ella trabaja desde los 19 años de edad y que jamás le hubiera pedido a Julián que la mantuviera: “Ese dinero es falso, jamás le pedí eso”.

Don Francisco recibió en el estudio de su programa a la actriz, quien abrió su corazón como nunca.

Aunque han sido meses intensos con episodios amargos, la actriz dejó claro que ella jamás hablará cosas malas del padre de su hijo; “del hombre que le dio el regalo más grande”. Además de esto, le envió un mensaje: “Me gustaría decirle que él viene de una mujer y tiene una hija y yo soy la madre de su hijo y eso no lo va a cambiar nadie. Yo creo que a una mujer se le respeta por muy dolido que puedas estar, yo te respeto porque eres el padre de mi hijo y siempre lo vas a ser. Ojalá, ojalá Jesús, ojalá Dios ponga su mano en los dos y podamos salir adelante y podamos darle lo mejor a nuestro hijo, porque yo creo que se lo merece”.

Tanto Julián como Marjorie sólo desean el bienestar de su hijo.

Al borde del llanto, Marjorie le dedicó unas conmovedoras palabras a Matías Gregorio, quien a pesar de su corta edad, seguramente en un futuro las entenderá. “Yo sé que esto va a quedar grabado en las redes sociales y quiero que sepas que pase lo que pase te amamos los dos, que naciste del amor más puro que pudo existir entre una persona y que tú no tienes la culpa de absolutamente nada de lo que pasó. Matías eres el regalo más grande que puedo tener en mi vida y de toda tu familia, de mi parte y de parte de tu papá”.

En las primeras horas de este lunes, el equipo de Marjorie envío un comunicado de prensa en el cual dejó claro que ellos siempre han estado dispuestos a tener un dialogo con la defensa de Julián Gil. También se habló acerca del examen de ADN hacía Matías: “No existe ni ha existido ninguna petición de parte de Marjorie De Sousa o su equipo legal acerca de negarse a realizar la prueba de ADN al menor esa información es absolutamente falsa”.