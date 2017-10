Apenas unos meses después de comenzar su relación, ha llegado la imagen del beso entre Javier Chicharito Hernández y Andrea Duro. La actriz compartió en su Instagram Stories lo feliz que es al lado del futbolista y no tuvo inconveniente en publicar cómo vive su romance al lado del jugador del West Ham. La intérprete de Velvet Colección y el deportista se funden en un romántico beso con un idílico paisaje de fondo. Una imagen que se suma a las innumerables fotos de su particular álbum junto a Chicharito.

Sin embargo, la relación entre la pareja no es tan ideal como pudiera parecer. Los compromisos profesionales de ambos –el mexicano con la liga de fútbol ingresa y la actriz con la serie Velvet Colección y ‘La catedral del mar’ en España- les mantienen separados. Pero sea como fuera Andrea y Javier hacen todo lo posible por estar juntos el máximo tiempo posible y disfrutar de cada instante, como dejan constancia en sus redes sociales.

Andrea Duro acaba de cumplir 26 años y atraviesa un momento muy dulce en su vida. Su noviazgo con el futbolista Javier Hernández, ‘Chicharito’ supuso una de las grandes relaciones sorpresa de la temporada. Una bonita historia que comenzó tímidamente a través de las redes sociales, pero que en poco tiempo se confirmó con rotundas declaraciones de amor por ambas partes en sus respectivas cuentas de Instagram. “Felicidad en estado puro” eran las palabras con las que Andrea declaraba al mundo sus sentimientos por el mexicano.

Por su parte Lucía Villalón, que se enfrentó a un desengaño amoroso con Chicharito Hernández, después de haberse comprometido y haber anunciado su boda para el 8 de julio de 2017, prosigue su vida con toda normalidad. Mientras Chicharito presume de su amor en redes con Andrea Duro, Lucía está muy centrada en su trabajo y sigue disfrutando de la soltería. “Estoy fenomenal, tranquila y muy bien. No, no tengo pareja. No es algo que piense, es algo que llega en el momento que tenga que llegar y no es algo que me agobie”. La guapa periodista reconoció que fue un momento duro verle con otra chica pero que de todo se sale: "En el momento evidentemente es duro, se pasa muy mal pero como cualquier relación que se rompe, son momentos complicados y más cuando tienes una vida entorno a una persona pero al final a cada uno le afecta a su manera. Se pasa mal pero lo he dicho siempre nadie se muere de amor y al final cada uno rehace su vida y es capaz de ser feliz de nuevo” . Lucía Villalón ha pasado página y es feliz tras superar su ruptura sentimental.