Shiloh y Zahara, las hijas de Angelina Jolie tras los pasos de su madre

No es la primera vez que pisan una alfombra roja aunque cada vez lo hacen con mayor soltura. Las hijas de Angelina Jolie tienen una excelente maestra en lo que se refiere a estilo y naturalidad ante las cámaras. Shiloh, de once años, y Zahara, de 12, han acompañado de nuevo a su madre en una alfombra roja bueno, en este caso era azul- y la intérprete ha podido presumir así de lo mucho que han crecido sus “mujercitas”. Las tres han combinado a la perfección sus atuendos ya que, mientras Angelina ha llevado un vestido blanco inmaculado, sus hijas han hecho el contraste con el tono negro de sus conjuntos.

Las tres acudieron a la première de The Breadwinner, una cinta de animación producida por la intérprete, que sigue enseñando a sus hijas los entresijos del mundo de Hollywood en el que trabaja. A su entrada estuvo muy pendiente de ellas y en su mirada se adivinaba el orgullo que siente de tenerlas junto a ella en otro de sus éxitos profesionales. Quién sabe si les picará el gusanillo del cine, como a su hermano mayor Maddox que ya ha participado en la última película de la actriz, First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers, estreno en el que precisamente estuvo con todos su hermanos, en el Festival de cine de Toronto.

Ya entonces pudimos comprobar lo mucho que ha cambiado la numerosa familia de la artista, que ha comentado en estos meses cómo ha encontrado el equilibrio de nuevo tras su separación de Brad Pitt. “Ahora empiezo de nuevo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto y a mí me cuesta especialmente” aseguró en declaraciones al diario suizo SonntagsBlick.

Angelina asegura además que sus seis hijos, tres adoptados -Maddox en Camboya, Pax en Vietnam y Zahara en Etiopía -y tres biológicos -Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne-"son extraordinarios" y le ha "conmovido" que se hayan ayudado mutuamente tras la separación. "Sobre todo los hermanos mayores cuidaron de sus hermanos pequeños y también me han apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso me da paz, porque llegará el día en que yo ya no esté”.