James Packer rompe el silencio sobre su relación con Mariah Carey: ‘Fue un error’

A un año de que Mariah Carey y James Packer rompieran su compromiso, el empresario australiano ha roto el silencio y ha hablado acerca de su fallido noviazgo con la cantante. “Fue un punto bajo en mi vida personal”, contó el hombre de negocios al Weekend Australian. “Ella era amable, emocionante y divertida. Mariah es una mujer de esencia. Pero fue un gran error para ella y para mí”.

VER GALERÍA Mariah y James terminaron hace casi un año. Se habían comprometido en enero de 2016. Foto: Getty Images

Packer confesó que en el momento en el que conoció a Carey estaba atravesando por serios problemas financieros con su emporio y que además, estaba buscando pasar el mayor tiempo posible en Los Ángeles para estar cerca de sus hijos, producto de su matrimonio con Erica Baxter, su segunda esposa. “Estaba intentando hacer negocios en Norte América para estar cerca de mis hijos. Viajar era insostenible. Me dolía mucho estar lejos de ellos. Pero en este momento no quiero estar en LA".

VER GALERÍA Fuentes cercanas a la parejan aseguran que él y Mariah terminaron porque tenían diferentes visiones de la vida. Foto: Getty Images

Aunque él y Mariah no quedaron como amigos, asegura que con su segunda ex esposa se lleva bien y confiesa que se arrepiente profundamente de no haber hecho funcionar su matrimonio. “Mi más grande pesar es que dejé que mi matrimonio con Erica fracasara. Es lo que es… y ella está haciendo un trabajo increíble con los niños y ahora estamos en un buen lugar”.

VER GALERÍA El empresario australiano estuvo casado con Erica Baxter de 2007 a 2013. Foto: Getty Images

Mariah y James se comprometieron en enero de 2016 en Nueva York. El empresario le obsequió una increíble sortija de diamantes de 35 quilates, diseñada por el célebre joyero Wilfredo Rosado. Nueve meses después del compromiso, la pareja rompió su relación.