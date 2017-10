Entre rosas y felicitaciones: así celebró Kim Kardashian su cumpleaños 37 años

Kim Kardashian cumplió 37 años este sábado y en redes sociales sus familiares y fanáticos la colmaron de felicitaciones y buenos deseos. Su madre, Kris Jenner fue la primera en felicitarla con una tierna fotografía de ambas, cuando Kim era tan sólo una niña.

VER GALERÍA Kris Jenner dedicó a su hija unas lindas palabras. Foto: Getty Images

Kris compartió la imagen y la acompañó con estas bellas palabras: “Feliz cumpleaños a mi hermosa Kim Kardashian!! Eres bella por dentro y por fuera, la mamá más amorosa y esposa, increíble mujer de negocios y fiel amiga. Eres una bendición y agradezco a Dios por haberme dado una hija como tú. Te amo!! #ProudMama #HappyBirthdayKim”.

VER GALERÍA En esta foto, Kris y la pequeña Kim. Foto: Instagram Kris Jenner

Después fue el turno de sus hermanas. Kourtney Kardashian compartió una foto de ambas y escribió: “Feliz Cumpleaños Kimberly Noel Kardashian West! No podría imaginar mi vida sin ti a mi lado. ¡Deseándote lo mejor del mundo!”.

VER GALERÍA Kourtney también sumó a las felicitaciones para su hermana. Foto: Instagram Kourtney Kardashian

Khloé Kardashian compartió una foto de su hermana cargando a su hija mayor North West. “Feliz cumpleaños Keeks!!! Salud por otro año de ser bendecida!! No tienes idea de como te quiero y te admiro! Eres una esposa increíble, una mamá y hermana. Estoy uy agradecida por tenerte. Que este año sea mejor que el último. Que tengas el más feliz de los cumpleaños”.

VER GALERÍA Khloé publicó una de sus fotos favoritas de Kim con North. Foto: Instagram Khloé Kardashian

Según E! News, la socialité tendrá un cumpleaños de ‘bajo perfil’; nada de alocadas fiestas ni fastuosas celebraciones. El portal de noticias indicó que la estrella de Keeping Up With the Kardashians pasará su cumpleaños al lado de su esposo, Kanye West y además disfrutará de un brunch en casa de su madre, en Calabasas.

VER GALERÍA La cumpleañera compartió una foto de unas flores que le llegaron a casa, ¿serían de parte de Kanye? Foto: Instagram Stories Kim Kardashian

¿Y de regalos? Al parecer, la madre de North y Saint recibió unas hermosas flores en casa. En su Instagram Stories compartió una foto de unos ramos de rosas blancas. Además de esto, en sus redes sociales agradeció a todos por sus sinceras felicitaciones y buenos deseos.