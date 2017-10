Angelina Jolie tiene a las perfectas acompañantes en la 'red carpet': sus hijas Shiloh y Zahara

¡Qué grandes están las hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt! El viernes por la noche, la actriz acudió a la premier de The Breadwinner en TLC Chinese 6 Theatres en Los Ángeles. Sobre la red carpeta desfiló con sus hijas Shiloh, de 11 años y Zahara, de 12.

VER GALERÍA Las hijas de Angelina ya han desarrollado su propio estilo. Foto: Getty Images

La estrella de Tomb Raider se dejó ver increíble con vestido blanco de Ulyana Sergeenko, unos tacones altos, un broche de diamantes y un maquillaje discreto. En tanto, sus hijas dieron muestra de que están por entrar a la etapa de la adolescencia; cada una lució su estilo particular.

VER GALERÍA En esta foto faltaron sus hermanos, los mellizos Vivienne y Knox, de 9, Pax Thien, de 13, y Maddox, de 16. Foto: Getty Images

Shiloh mostró un look andrógino; cabello corto, un traje oscuro y una backpack, mientras que su hermana Zahara optó por un vestido negro con trasparencias y detalles bordados. La niña de 12 años completó su look con un par de botas negras.

VER GALERÍA Angelina con sus hijas y la actriz Saara Chaudry, quien fue la voz de la protagonista de la película.

A diferencia de su famosa mamá, sus hijas no visten con ropa de diseñador o de alta costura, ni usan colores claros; ellas prefieren looks más ‘boyish’ con los cuales se sienten cómodas. La mayor de los hijos biológicos de Angelina y Brad siempre ha vestido de esa manera, incluso desde niña prefería ropa sport o como la de sus hermanos mayores.

Angelina Jolie con su numerosa familia y parte del elenco de la película First They Killed my Father. Foto: Getty Images

En 2010, Angelina Jolie contó a Vanity Fair que a su hija –quien en aquel entonces tenía cuatro años– le gustaba la ropa de niño, así como el look de cabello corto. “Le gusta vestirse como niño. Ella quiere ser niño. Entonces le tuvimos que cortar el cabello. Le gusta usar todo de niño. Ella piensa que es uno más de sus hermanos”.