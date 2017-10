Primer adelanto de Penélope Cruz en el papel de Donatella Versace

Ya queda menos para que podamos ver la interpretación de Penélope Cruz como Donatella Versace en la serie estadounidense American Crime Story, que en su primera temporada trató el caso de O.J. Simpson, que introdujo -en segundo plano- al mundo a la familia Kardashian allá por los años noventa. La segunda temporada narrará el asesinato del diseñador Gianni Versace, hermano mayor de Donatella, vicepresidenta y jefa de diseño del grupo Versace, usando el libro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History de Maureen Orth como fuente principal de material.

La increíble transformación de Penélope Cruz en Donatella Versace