Entre lágrimas, Eduardo Yáñez pide disculpas por golpear a un reportero

Tras el muy mencionado encuentro que Eduardo Yáñez tuvo con Paco Fuentes, un reportero de El Gordo y la Flaca, el actor reapareció justo en este programa para dar su versión de los hechos. Es la primera entrevista que Yáñez concede después de golpear al periodista que, en la alfombra roja de un evento en Los Ángeles, preguntó por su hijo, con quien tiene problemas desde hace tiempo. Al borde del llanto, el actor ofreció una disculpa al reportero, los periodistas y el público, pero reiteró que no estaba pidiendo perdón a pesar de que su reacción "no fue correcta".

VER GALERÍA

Desde Los Ángeles, Eduardo accedió a platicar con el Gordo de Molina y Lili Estefan. "Quiero pedir una disculpa a Paco porque mi proceder no fue correcto. Estoy de acuerdo con ustedes, con el público, con la prensa, con todos los que quieren opinar ahora respecto a mí. Mi proceder no fue el correcto, sólo siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mí. Es algo muy sensitivo. Es defender a mi familia y no permitir que se toque a mi hijo y el siguió en algo que no le pertenece", dijo el actor quien por momentos se notaba molesto.

En su versión del momento que ha dado la vuelta por las redes sociales, Eduardo contó que sintió que se trataba de una burla del reportero de quien asegura tiene una simpatía con su hijo. "Me imagino que se tomó el problema muy suyo y por eso es que fue tan insistente", declaró el actor.

VER GALERÍA

"Puede hacer las preguntas que él quiera pero yo tengo mi opción de contestar. Le dije en un tono muy respetuoso y educado que no iba a hablar de mi vida personal, a lo que él insistió porque me imagino que es su naturaleza o lo que le obligan a preguntar", dijo defendiendo su derecho a no hablar sobre su vida privada, el cual comprende no debió haber defendido a golpes.

Con la voz entrecortada y tratando de contener el llanto, Yáñez reveló que viajará a México para estar con la gente que lo conoce mejor. Ahí, en su país natal, el actor admitió que reflexionará sobre su conducta y buscará ayuda profesional, por lo que se mantendrá alejado de las cámaras por un tiempo. "Voy a empezar de nuevo porque soy un ser humano y cometo errores", expresó.

VER GALERÍA

A pesar de que se negó a hablar sobre los problemas familiares por los que ha atravesado con su hijo, dejó claro que entre ambos aún existe una brecha que con este acto los distanció más. "Este hecho marca para mí un final y cada quien por su lado. Todos ustedes creen que me estaba defendiendo de la pregunta y de los ataques de mi hijo. Al no hablar de eso lo he estado defendiendo de él mismo y es algo que nunca va a comprender", dijo con evidente molestia sobre las acusaciones que su hijo ha hecho en su contra.

Eduardo extendió su disculpa a los artistas que presenciaron ese momento, como Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes estaban justo a su lado cuando golpeó al reportero. Agregó que, a pesar de todo, no va a hablar sobre los temas de su familia o de aquellos que prefiera no dar su opinión y, luego de recalcar que no estaba pidiendo perdón, pero sí ofreciendo una disculpa, dijo haberse tardado una semana para romper el silencio porque no estaba calmado.

VER GALERÍA

"En este momento declaro incapaz para manejar las cuestiones de la prensa que tienen que ver con algo muy profundo para mí. Prefiero evitar ese tipo de reuniones porque tengo problemas de convivencia en general. Casi no salgo a la calle para no cometer errores", aseguró el protagonista de Amores verdaderos.