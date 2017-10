La inesperada revelación de Melanie Griffith

La ruptura entre Antonio Banderas y Melanie Griffith tras casi dos décadas sacudió a Hollywood en junio de 2014 pero tras la firma del divorcio, el reparto de propiedades y la eliminación de tatuajes, parecía que era un capítulo cerrado. Sin embargo, la actriz estadounidense ha hecho unas declaraciones de lo más inesperadas durante unas charlas con Sharon Stone.

Ha sido durante un encuentro organizado por Women’s Brain Health Initiative el pasado miércoles en Los Ángeles cuando, según recoge el medio The Hollywood Reporter, la actriz desveló que padece epilepsia. “Cada ataque que sufría era en momentos en los que estaba extremadamente estresada”, explicó.

“Me dijeron que era una anomalía, ellos no sabían lo que era”, aclaró la actriz antes de relatar unos angustiosos episodios que tuvieron lugar en el Festival de Cannes, aunque no especificó de qué año. “Los dos últimos ataques me dieron a bordo de un barco en Cannes. Tuve una gran convulsión y me llevaron al médico, luego volvimos al yate y me dio otra. Cuando volví a Estados Unidos fue cuando me dijeron que tenía epilepsia, algo que nunca me habían dicho en estos 20 años, nadie había puesto atención en diagnosticarme”.

La actriz aseguró que ha encontrado la estabilidad gracias a un medicamento llamado Lamictal y que no ha tenido ataques en cuatro años, algo que para ella no es una coincidencia. “Me divorcié esa fue la verdadera cura para mí”, dijo mientras el público estallaba en carcajadas y Sharon Stone –que ejercía de moderadora y compartió su propia evolución desde su derrame cerebral en el año 2001- puso la puntilla con un “puede ser”.

“Ya no estoy estresada, han pasado tres años”, prosiguió Melanie antes de hablar de la carga que acarrea ser mujer. “Las mujeres nos hacemos cargo de la familia, tenemos el marido, una vida, los niños, la casa, trabajamos, no podemos dormir por la noche porque estamos levantados con los hijos... Creo que no he dormido bien en los últimos 35 años. Todavía no lo hago. Mi ciclo de sueño está totalmente fastidiado”. En ese sentido Sharon Stone, amiga tanto de Melanie Griffith como de Antonio Banderas desde hace año, le apoyó: “Nosotras hacemos todo, hacemos que la casa funcione, incluso si tienes servicio en la casa, hacemos que el servicio funcione”.