Donald Trump es fuertemente criticado por emitir un pésame ‘de mal gusto’ a la viuda de un soldado

Donald Trump no parece tener una buena relación con los soldados americanos y sus familias. El año pasado, cuando se postuló para ser el candidato republicano para la presidencia, montó una pelea muy controvertida con Khizr Khan, el padre de un soldado americano que perdió la vida en la guerra de Irak. Esta semana el Presidente número 45 ha vuelto a acaparar los titulares debido a su interacción con la familia de dos solados.

VER GALERÍA

Según un reporte del diario The Washington Post, en junio de este mismo año Trump llamó a Chris Baldridge, el padre de del fallecido sargento Dillon Baldridge, quien perdió la vida en un tiroteo en Afganistán, para darle su pésame, ofrecerle establecer una recaudación de fondos, y donar 25,000 dólares de su cuenta personal.

En la llamada, asegura Chris, Trump le hizo dicha promesa: “Voy a hacerte un cheque de mi cuenta personal por $ 25,000”. El padre del difunto soldado se quedó impactado: “No podía creer que estuviera diciendo eso, y desearía haberlo grabado porque sí lo dijo. Él dijo ‘Ningún otro presidente ha hecho algo así’, y agregó, ‘yo voy a hacerlo’”.

VER GALERÍA

Pero el cheque nunca llegó. Chris recibió una carta por parte de la Casa Blanca, pero no incluía ningún cheque. Cuando The Washington Post contactó a Lindsay Walters, una representante de la Casa Blanca, y preguntó por qué el cheque no había llegado a la familia de Dillon, Lindsay simplemente respondió “el cheque ha sido enviado”, más no reveló que había sido enviado ese mismo día, varias horas después que The Post publicó las revelaciones de Chris Baldrige.

El martes pasado la legisladora Florida Frederica Wilson aseguró haber presenciado una llamada en la que Trump llamó a la viuda de David Johnson, un soldado que murió en Níger, y en vez de emitir un pésame con tacto “le dijo [a la viuda] que su esposo sabía “para qué se había apuntado, pero supongo que aún así duele’”.

VER GALERÍA

Trump rápidamente publicó un ‘tweet’ en el que aseguró que la congresista “completamente fabricó lo que yo le dije a la esposa del soldado”. Florida, por su parte, aseguró tener testigos: “Yo no era la única persona que estaba en el automóvil cuando Trump dijo lo que dijo. Yo tengo pruebas. Este hombre está enfermo; es descorazonado y no siente piedad ni simpatía por nadie”.

VER GALERÍA

Un representante de la Casa Blanca, reportó CNN, optó por no comentar sobre la riña entre la congresista y el Presidente: “Las conversaciones del Presidente con las familias de los héroes americanos que han hecho el sacrificio más grande son confidenciales”.