Julián Gil: ‘Tanta plata que estoy pasando por las enfermeras y todavía no las he visto’

La riña entre Julián Gil y la madre de su hijo Matías, Marjorie de Sousa, no parece tener final. El domingo pasado la venezolana contó a un grupo de reporteros en la Ciudad de México que ella siempre se ha hecho responsable de su hijo “al 100%”, comentarios que disgustaron a su ex-pareja.

“Ella podrá decir lo que quiera decir. Po tengo pruebas de todo, como pues cuando se atrevió a decir que yo no podía sacar una foto del niño, que me querían quitar las visitas porque supuestamente este era un país peligroso y era un país inseguro. Sin embargo, pues ya vi que ayer lo llevó y le puso las cámaras”, arremetió el Gil ante los reporteros de Suelta la Sopa.

El septiembre el actor argentino aceptó pagar el 10% de su salario, lo que equivale a casi 3000 dólares, a Marjorie como pensión mensual ante un juzgado mexicano. Pero Gil desconoce de qué manera se usa ese dinero: “Me molesta que no veo a las enfermeras. Todavía el día de hoy no he visto una sola enfermera — no las conozco. Tanta plata que estoy pasando por las enfermeras y todavía no las he visto”.

Hace un par de semanas, después de librar ser arrestado por una orden de aprehensión que fue interpuesta por la Procuraduría General de Justicia de México, el actor aclaró que su batalla legal en contra de Marjorie de Sousa no es más que para “defender los derechos de Matías, de poder compartir con él, como siempre lo he dicho desde el día uno”.