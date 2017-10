De la televisión a las elecciones: Eduardo Capetillo busca ser Presidente Municipal en México

Eduardo Capetillo es reconocido por su trabajo como actor, en especial de las telenovelas juveniles a principios de los años noventa, que le permitieron conocer a su hoy esposa, Bibi Gaytán, con quien formó una gran familia. Pero lejos de las cámaras, tiene un interés político que recién reveló en una plática a la que asistió relacionada con la fundación Manuel Capetillo.

Preocupado por la zona en la que vive en México, expresó sus deseos de trabajar en el ámbito político de su país, una confesión que a muchos de sus seguidores tomó por sorpresa. “No es que yo quiera, eso es algo que no tiene que nacer de mí, eso es algo que tiene que nacer de la población de Ocoyoacac", dijo sobre la posibilidad de gobernar el municipio en el que vive con su familia.

En la charla que quedó grabada en video, Eduardo enlistó sus mejores cualidades: "Yo estoy preparado para lo que venga, soy una persona ordenada, no puedo tapar el sol con un dedo y me gusta decirle a las cosas por su nombre, porque si algo van a tener ustedes de mí siempre, y aquí está mi familia y no me dejará mentir, es honestidad y transparencia".

El deseo de Eduardo por tener un lugar en la política no era del todo secreto. Algunas personas ya se imaginaban hacia dónde apuntaba por los trámites que estuvo realizando hace unas semanas. “Es bien sabido que se solicitó una constancia de residencia. Es bien sabido que el Tribunal Electoral del Estado de México me la dio y la lectura que se le da a eso, como tú bien dices, es que si se llega a dar el caso, y si las personas de Ocoyoacac así lo desean, será", dijo convencido de que no es un capricho personal.

El también cantante, que reveló su intensión laboral mientras estaba sentado junto a su esposa e hijos, quiso asegurarle a la gente que no está vinculado con algún otro político. “Para dejar algo muy claro, yo no estoy afiliado a ningún partido político. No trabajo para ningún partido político, yo trabajo para que mi familia esté mejor, para formar seres humanos, porque una cosa es educar y otra cosa es formar", contó seguro de su decisión.