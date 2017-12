¿Qué dijo Pia Alonzo Wurtzbach luego de su polémica coronación en Miss Universo?

El cierre de Miss Universo 2015 quedó marcado por la polémica, tras la cual Pia Alonzo Wurtzbach, de 26 años, se coronó. Triste por la confusión generada a causa del error de Steve Harvey al leer mal la tarjeta de resultados, Ariadna Gutiérrez se alejó del escenario, de manera que Miss Filipinas no ha podido charlar con Miss Colombia al respecto.

“(Ariadna) estaba llorando y luego la rodeó una multitud, la otras chicas se acercaron a consolarla”, declaró Pia en entrevista con Nischelle Turner para ET, luego de terminada la transmisión del evento. “(Al principio) estaba muy cerca de ella, pero creí que era mal momento de ofrecerle una disculpa por lo que había pasado. Así que tal vez lo haga más adelante”. Por el momento no se sabe de que tal reunión haya ocurrido y tampoco ha expresado nada a través de sus redes sociales.

Pia Alonzo Wurtzbach consideró que luego de su coronación no era buen momento para acercarse a Ariadna para ofrecerle una disculpa por lo ocurrido. Foto: Getty Images

Además, comentó lo que estaba sintiendo cuando se le anunció que ella era la verdadera Miss Universo 2015. “Estaba confundida. No estaba segura de lo que ocurría”, reveló Pia sobre el momento en que escuchó que ella era la ganadora. “No esperaba que eso ocurriera”. Fue entonces que la filipina avanzó lenta y temerosa hasta el frente del escenario, junto a la colombiana, creyendo que eso también podía ser un error. “Miré a la gente de producción y a los organizadores para que me dieran una indicación o una pista de lo que ocurría, pero incluso ellos estaban confundidos”.

Luego de ser coronada como la nueva Miss Universo, Wurtzbach confesó que no se sentía segura sobre su triunfo incluso con la corona puesta. “Tuve que preguntar (a mi agente) muchas veces, ‘¿Realmente gané? ¿En verdad soy Miss Universo? ¿Me van a quitar la corona en algún momento?’ A lo que me contestó: ‘No, no, realmente eres la ganadora’”, relató Pia.

POR SIEMPRE TU MISS UNIVERSO!! COLOMBIA !!!!!!! #misscolombia Una foto publicada por Ariadna Gutierrez Arevalo (@gutierrezary) el 21 de Dic de 2015 a la(s) 12:00 PST

Por su parte, Ariadna se portó a la altura de las circunstancias con estilo y cortesía luego de que se le retirara la corona. Una vez fuera del escenario, la colombiana declaró con lágrimas en los ojos: “Todo pasa por algo, así que estoy feliz por lo que logré esta noche”. Aunque todavía no puede creer lo que ocurrió y a través de su cuenta de Instagram agradeció el apoyo de la gente, además de declararse la otra reina: “¡Por siempre tu Miss Univeso!”.