El vestido de novia de Sofía Vergara será del diseñador, Zuhair Murad

El próximo domingo 22 de noviembre, Sofía Vergara y Joe Manganiello llegarán al altar para unir sus destinos y el diseñador de modas Zuhair Murad será el encargado de confeccionar el vestido blanco de la actriz.

El libanés es una de las agujas de oro de la Haute Couture de París y uno de los diseñadores más cotizados por las celebridades del mundo del entretenimiento. Además, es experto en la creación de vestidos de novia, así como de prêt-à-porter.

Sofía Vergara ha elegido al diseñador Zuhair Murad para que confeccione su vestido de novia. Foto: Getty Images

¿Cómo podría ser el vestido de Sofía? Bueno, Zuhair a menudo apuesta por los vestidos nupciales en donde se apuesta por la segunda silueta, look que favorece a la forma del cuerpo, pues la prenda es entallada y permite que las novias luzcan tremendamente atractivas. De manera que es muy probable que veamos a la colombiana, de 43 años, lucir como una hermosa sirena.

Además, regularmente los diseños del creador muestran delicados bordados de cristales que adoptan muchas formas distintas –los más recientes modelos muestran la tendencia de Zuhair a adornar con motivos florales casi toda la prenda-, velo y una larga cola.

Una foto publicada por Zuhair Murad Official (@zuhairmuradofficial) el 18 de Nov de 2015 a la(s) 12:48 PST

Recientemente, en la cuenta de Instagram del diseñador se publicó el vestido Tessa que, de acuerdo a lo escrito junto a la imagen, es según el libanés, es uno de los elementos que permitirían a toda novia tener la boda perfecta. “Con bordados florales intrincados a lo largo del tul, el ensamblado ofrece una sensación de romance divino, causando que cualquiera que pose sus ojos en la novia entre en un estado hipnótico”, asegura la descripción.

Sin embargo, sabemos gracias a una entrevista que dio Sofía a la revista People, que aunque sí desea lucir sensual en el evento, pero que no es partidaria del look ‘au naturel’ que se ha puesto de moda. De manera que el vestido elegido por la estrella de Modern Family podría tener influencia del Tessa, pero no ser tan similar –aunque nunca se sabe, tal vez la novia cambie de parecer-.

El maquillaje correrá a cargo de Kayleen McAdams –sí, hermana de la actriz, Rachel McAdams-, quien seguramente dará un toque especial a la imagen que regularmente Sofía muestra en las alfombras rojas y eventos de Hollywood con la idea de ofrecer un trabajo ideal para la ocasión.

Una foto publicada por Kayleen McAdams (@kayleenmcadams) el 24 de Sep de 2015 a la(s) 12:32 PDT

Regularmente, Sofía se inclina por peinados en donde el cabello caiga a sus hombros; sin embargo, habrá que esperar a ver el tipo de vestido que elige para saber qué arreglos hace a su melena.

Aunque realmente tendremos que esperar hasta el día de la boda para saber qué fue lo que decidió la actriz multinominada a un premio Emmy, es muy posible que el vestido de novia de Sofía Vergara sea entallado al más puro estilo sirena, con algún tipo de escote y una serie de adornos florales inspirados en las colecciones de más recientes del diseñador Zuhair Murad.