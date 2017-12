Katy Perry, Beyoncé, Kanye West: todo listo para presentarse en los Grammy 2015

Los premios Grammy reconocen a los artistas más destacados en la industria musical. Pese a haber otras galas importantes de premiación musical a lo largo del año, se considera que éstos son los Oscars de la música y es por eso que se concentran las estrellas más grandes del espectáculo. Katy Perry que apenas hace unos días se presentó en el medio tiempo del Super Bowl, ha confirmado su asistencia al evento para presentar su canción By the Grace of God, que será un giro completamente diferente al del pasado domingo 1° de febrero, pues esta es una pieza muy romántica y emocional.

VER GALERÍA

Por su parte, la guapa Beyoncé subirá también al gran escenario e interpretará el éxito Take My Hand Precious Lord como parte del soundtrack oficial de la película Selma, que trata sobre las marchas realizadas en pro de los derechos al voto lideradas por el entonces luchador incansable, Martin Luther King. Luego toca el turno a John Legend y Common, que presentarán la emotiva canción Glory, del mismo disco.

VER GALERÍA

Madonna fue otras de las consentidas que confirmó su show vía Twitter en donde anunció a sus seguidores que la podrían ver el 8 de febrero con algo de material de su próximo disco Rebel Hearts que será lanzado a principios de marzo de este mismo año.

Luego de un paréntesis musical, el famoso rapero Kanye West volverá a presentarse frente a miles de espectadores. Según el medio impreso Time será un show único e irrepetible al que se integrarán luego el legendario Paul McCartney y Rihanna para interpretar el nuevo sencillo FourFiveSeconds.

En esta edición de los premios Grammy, Taylor Swift no cantará ninguna de sus nuevas canciones como parte de su álbum 1989, la estadounidense anunció en su red social favorita Tumblr que este año no hará ninguna aparición en la gala, sin embargo se estima que el próximo año se encuentre nominada por alguno de los éxitos de su disco.

VER GALERÍA

En el turno de los duetos habrá muchas sorpresas que dejarán sin aliento a más de uno, se espera que el guapo Adam Levine se combine en el escenario con la linda Gwen Stefani, al igual que Lady Gaga con Tony Bennett y Tom Jones con Jessie J. No queda duda que estos pares causarán una bomba musical que harán retumbar todos los rincones del Staples Center el próximo domingo 8 de febrero.