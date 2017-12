Jessica Biel está embarazada y lo confirma Joey Fatone

y su esposo Justin Timberlake habían querido guardar silencio acerca de los rumores que hace tiempo decían de un posible embarazo, pero parece que ahora ya no es secreto. El ex compañero de la banda de N Sync, el cantante Joey Fatone, ha confirmado que la pareja está esperando a su primer bebé. "Él me dijo hace un tiempo, y me quedé con la boca cerrada. Pero ahora puedo hablar de ello", le dijo Joel a In Touch.







Además de confirmar el embarazo de Jessica, el cantante de 37 años continuó diciendo que piensa que la pareja, que se casó en 2012, hará un gran trabajo como padres. "Jessica es increíble", expresó Joey, "Y Justin es un niño en el corazón".

Joey no es el único amigo de la pareja que ha hablado al respecto de la feliz noticia. Hace un tiempo, más precisamente en octubre, el amigo de Jessica y editor de InStyle, Ariel Foxman, escribió en su cuenta de Instagram un mensaje de felicitaciones y luego lo borró. Lo que se pudo registrar fue que él había escrito lo siguiente: "Felicidades @jessicabiel en su inminente maternidad... Mirando hacia el futuro donde veremos el estilo pix de maternidad sobre la alfombra roja #tbt".











Coincidentemente con la feliz noticia del embarazo de Jessica se ha dado a conocer que, no solamente se prepara para la llegada de su bebé, sino que también se está preparando para la apertura de un restaurante orgánico para niños.

Según LA Eater, Au Fudge estará ubicado en la exclusiva avenida Melrose en West Hollywood. Una fuente describió al restaurante como un "Soho House para los niños", donde las gente "se sentiría cómoda llevando a sus hijos a cenar y al mismo tiempo tomar parte en actividades de cocina".

La estrella de Hollywood se encuentra también muy ocupado trabajando en su última película. El mes pasado se le vio a Jessica filmando escenas para The Blundererin Ohio, junto a Toby Jones, Imogen Poots y Patrick Wilson. La actriz interpreta a una condenada esposa llamada Clara en los años ’60, el film está basado en la novela de Patricia Highsmith de 1954.