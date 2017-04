Los príncipes Guillermo y Harry revelan que la muerte de Diana de Gales los unió aún más 'Nunca hemos hablado de perder a una madre a una edad tan temprana', ha asegurado el príncipe Harry

Este 2017 se cumplirán veinte años del fallecimiento de Diana de Gales en un accidente de tráfico en París. Una noticia que dio la vuelta al mundo y marcó la vida de sus dos hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry. Como parte de la campaña Heads Together, ambos hermanos han realizado unas declaraciones sobre la muerte de su madre y han afirmado que el trágico suceso los unió aún más.

"Siempre hemos estado muy unidos, pero nunca hemos hablado del tema", ha revelado el príncipe Harry, que tenía doce años cuando falleció Lady Di, mientras que Guillermo tenía 15. "Nunca hemos hablado de perder a una madre a una edad tan temprana", ha asegurado. Además, ha señalado que cuando habla con otras familias que tienen niños pequeños siempre piensa que "ojalá no pasen por algo así". "Quieres ayudar en todo lo que puedes y tratas de capacitarlos para tener esa conversación. Quieres que sean valientes para hablar de ello en una edad temprana en lugar de guardarlo durante demasiado tiempo", ha afirmado. En este vídeo difundido por el Palacio de Kensington uno de los objetivos es ayudar a otras personas a recuperarse de una pérdida.

La Duquesa de Cambridge también interviene en esta conversación y señala la fortaleza de su marido. "Teniendo en cuenta todo lo que tristemente tuviste que pasar y el trauma que experimentaste... valoro tu fuerza y cómo has sido capaz de hacer frente al tema", ha asegurado la mujer del príncipe Guillermo. "Algunas familias no son tan afortunadas como tú", ha añadido. El príncipe Guillermo ha señado también que la muerte de su madre los había acercado más, sin embargo a lo largo de los años, "no hemos hablado lo suficiente sobre nuestra madre".

"Nunca lo suficiente", ha corroborado Harry quien en ocasiones se ha preguntado por qué recordar el pasado "cuando se trata de un recuerdo triste. Que no va a cambiar, que no va a traerla de vuelta", ha apuntado. "Cuando empiezas a pensar así, puede ser realmente perjudicial, siempre me has dicho que tienes que sentarte y pensar en esos recuerdos", ha afirmado.

Este vídeo anima a la gente a acercarse y hablar con otras personas cuando necesitan ayuda. Además del fallecimiento de la princesa Diana, los Duques de Cambridge hablan su su experiencia como padres primerizos, todos con un mismo hilo conductor: los cambios emocionales.

El príncipe Harry es el patrón del London Marathon Charitable Trust y está detrás de la campaña Heads Together, dirigida por los Duques de Cambridge.