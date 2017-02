El príncipe Harry y Meghan Markle ya no se esconden: ahora se les ha visto de la mano en una cita en Londres Coincidiendo con la publicación de las nuevas fotografías de la pareja, amigos de la actriz habrían revelado a 'The Sun' que se ha mudado prácticamente con él

El príncipe Harry y Meghan Markle llevan juntos apenas seis meses, pero hay señales de que su relación va en serio. La primera fue la inusitada confirmación de su noviazgo a golpe de comunicado, las siguientes han sido sus viajes transoceánicos y sus rodeos de miles de kilómetros solo para encontrarse unas pocas horas y la última es que ya no se esconden. Esta misma semana el Príncipe ha sido visto por primera vez de la mano de su novia por una concurrida calle de Londres tras una cena para dos.

Coincidiendo con la publicación de las nuevas fotos juntos en The Sun, los amigos de la actriz habrían revelado al rotativo británico que la novia del Príncipe se ha “mudado prácticamente” al palacio de Kensington y que la pareja no se ha separado durante las últimas cinco semanas: “Meg no está rodando en este momento en Toronto, así que está libre para pasar todo su tiempo con el príncipe Harry”.

Fue la noche del pasado miércoles cuando el príncipe Harry y Meghan salieron a cenar a Soho House, el club privado en el que se conocieran a través de un amigo común el año pasado. Otra salida -estas Navidades fueron fotografiados juntos por primera vez en una noche de teatro en el West End de Londres- con la que dieron un paso más en una relación que camina firme mostrándose dispuestos a ser vistos. “Ellos intentaron ser lo más discretos posibles y se sentaron en un pequeño aparte del restaurante, pero no se trataba de una zona privada. Así que estaba claramente dispuestos a ser vistos. Coincidieron con el exfutbolista Gary Lineker y el reparto del programa de televisión Made in Chelsea (un reality que narra las vidas de jóvenes acomodados del oeste de la capital), pero solo tuvieron ojos el uno para el otro”, declaró un testigo al citado periódico.

Y, entre señales y señales, hay quien ve mucho más allá. Parece que, con excepción de los días en los que Meghan ha estado en la India de misión humanitaria y del tiempo que el príncipe Harry ha dedicado a sus obligaciones oficiales, no se han separado en el último mes y, según fuentes cercanas a la pareja a The Sun, han estado conviviendo desde finales de 2016. “Se han llevado las cosas al siguiente nivel. Están prácticamente viviendo juntos. Ella cocina para él, él la recoge del gimnasio… Exprimen cada minuto juntos”. Los más arriesgados echan campanas al vuelo: “Meghan estaría dispuesta a renunciar a su profesión de actriz y a echar raíces en Londres. Él quiere formar una familia igual que ella. Así que podría haber compromiso en primavera”. Tal vez sea ir demasiado lejos. O no.