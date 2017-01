La dolorosa experiencia familiar que todavía 'persigue' a Meghan, la novia de Harry de Inglaterra

Nadie duda de que Meghan Markle, la novia de Harry de Inglaterra, está decidida a ser reina del cambio. Está dispuesta a utilizar su influencia para hacer de este mundo uno mejor y, con tales nobles aspiraciones, actúa y habla. Esta vez ha narrado una impactante historia sobre la experiencia de su familia con el racismo. La actriz compartió la dolorosa anécdota con los lectores de su página web de lifestyle, The tig (algo así como La etiqueta), en honor del Día de Martin Luther King Jr.

VER GALERÍA

Meghan, que tiene padre caucásico y madre afroamericana, se hacía eco de las palabras que su abuelo Alvin una vez le contó cuando ella tenía 11 años. Sus abuelos decidieron trasladar a la familia de Ohio a California. Viajaban en coche con sus tres hijos, incluida la que es hoy madre de Meghan, que por aquel entonces tenía unos siete años de edad, algunos menos que la propia actriz cuando escuchó la historia: “Los cinco se metieron en el coche y pusieron rumbo a Los Ángeles. En ese momento, los viajes por carretera eran para mí una colección de ‘¿Ya llegamos?’, de partidas al juego de las matrículas, de paradas para pedir comida para llevar (donde McDonalds era menos la excepción y más la norma), de sesiones de fotos como símbolo de bienvenida de un estado a otro y de descansos en los restaurantes locales para estirar las piernas. ‘Eran otros tiempos’, dijo mi abuelo”.

“Meggie, en nuestro viaje por carretera, cuando fuimos a Kentucky Fried Chicken, tuvimos que hacer nuestro pedido por la puerta trasera para gente de color. El personal de la cocina me entregó el pollo por la parte de atrás del local y comimos en el estacionamiento. Eso es lo que había”.

Meghan, que lleva saliendo con el príncipe Harry alrededor de seis meses, ha admitido que la experiencia familiar con el racismo “todavía la persigue”. “Me recuerda lo joven que es nuestro país. ¿Cuán lejos hemos llegado? ¿Y cuánto camino nos queda aún por recorrer?”, se pregunta. “Me hace pensar en los innumerables chistes de negros que han compartido frente a mí, sin darse cuenta de que estoy confundida, sin percatarse de que yo soy la mosca étnicamente ambigua en la pared. Esto me hace cuestionarme lo que mis padres han pasado como pareja de raza mixta”.

VER GALERÍA

¡La relación se consolida! El príncipe Harry presenta a su novia a la Duquesa de Cambridge

¡Qué romántico! El inolvidable viaje del príncipe Harry y Meghan Markle para ver la aurora boreal

El príncipe Harry ya conoce al padre de su novia Meghan Markle

“Me recuerda aquella vez que mi madre y yo íbamos a un concierto en Hollywood Bowl y una mujer la llamó ‘N’ (se refiere, sin nombrar expresamente la palabra, al término ofensivo nigger que en castellano podría traducirse como negrata) porque le estaba tomando demasiado tiempo salir de la plaza de aparcamiento. Me acuerdo de lo caliente que sentía la piel. De cómo quemaba el aire a mi alrededor”.

Meghan recientemente escribió otro mensaje acerca de las dificultades de ser de dos razas y recordó otro momento difícil cuando cursaba séptimo grado. Se pedía a los alumnos que marcasen una casilla para indicar su origen étnico. Disponían las opciones blanco, negro, hispano o asiático: “Sólo se podía elegir una, pero eso sería elegir uno de mis padres sobre el otro y la mitad de mí misma sobre la otra”, denunció.

Foto a foto: ¿Qué podemos esperar de este 2017?

Las noticias que nos hubiera gustado dar en 2016

¿Princesa Meghan? No, no es posible

VER GALERÍA

“Mi maestra me dijo que marcara la casilla de raza caucásica. ‘Porque así es como se veía Meghan’, dijo ella. Solté el boli. No como un acto de desafío, sino más bien un acto reflejo de mi confusión. Yo no podía hacerme eso, sólo imaginaba la tristeza de mi madre en su fuero interno si se enteraba… Así que dejé la casilla de mi identidad en blanco, un signo de interrogación, me pareció acorde a lo que sentía”. Meghan concluyó diciendo que se enorgullece de ser “una mujer fuerte, segura, de raza mixta”.