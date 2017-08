La afición menos conocida de la princesa de Asturias y la infanta Sofía

La fiebre por el badmintón que se está viviendo en España en los últimos años, gracias a los triunfos de la campeona olímpica Carolina Marín, ha llegado hasta el Palacio de la Zarzuela. Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, siempre han apoyado el deporte y, aunque el verano pasado no acudieron a los Juegos Olímpicos de Río, es frecuente que tengan encuentros con deportistas, entreguen premios y reciban en audiencias a figuras destacadas del Deporte.

Fue precisamente en uno de estos encuentros cuando pudimos descubrir uno de los deportes que gusta mucho a la Reina y a sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Ha sido la propia Carolina la que ha develado que cuando en 2014 doña Letizia la recibió en Palacio tras haber ganado su primer mundial se asombró de lo aficionada que era al bádminton. "En ese momento me quedé muy sorprendida porque ella nos seguía bastante, incluso me dijo algunos resultados que me quedé alucinando porque no me lo esperaba de ella", ha relato este miércoles en El Partidazo de la Cadena Cope.

Carolina también recordó una inesperada petición que le hizo la Reina. Doña Letizia habría mostrado tal interés por este deporte que "incluso me pidió mi número de teléfono para ir al Palacio y darle clases a las niñas" demostrando así la afición de las pequeñas Leonor y Sofía por este deporte que conquista cada vez a más seguidores motivados por los éxitos de Marín. Aunque finalmente las clases nunca se produjeron, la campeona olímpica se ha mostrado encantada por el interés que generó su deporte en Zarzuela. "Eso no ha pasado, pero bueno, ya solamente con el hecho de decirme que quería que sus hijas jugaran al bádminton me hizo mucha ilusión".

La Familia Real comenzó sus vacaciones en Mallorca el pasado 28 de julio y finalizaron el lunes 7 de agosto con una reunión entre don Felipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de Marivent. Actualmente los Reyes y sus hijas se encuentran en sus vacaciones secretas de las que Zarzuela no facilita detalles por se "cuestiones privadas de los Reyes".