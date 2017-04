Los Reyes, sus hijas y doña Sofía asisten a la misa de Pascua en Palma

La Familia Real ha cumplido un año más con la tradición de asistir a la Misa del Domingo de Pascua en la Catedral de Palma, aunque su presencia este domingo en la Isla no figuraba en la agenda oficial de actos difundida este miércoles por la Casa Real.

En torno a un millar de personas se concentraban en torno al portal mayor de la Catedral cuando a las 12.00 horas los reyes, sus hijas y doña Sofía han legado en un turismo que conducía don Felipe. Antes de acceder al templo por su puerta principal han saludado al público.

VER GALERÍA

Es el tercer año consecutivo que don Felipe y doña Letizia acuden como reyes a la misa pascual en la seo de Palma, consolidando una tradición de la Familia Real. La misa ha sido oficiada por el vicepresidente del Cabildo de la catedral, Teodor Suau.

Los Reyes Felipe y Letizia, que ha lucido un pantalon negro con camisa blanca y chaqueta, estaban acompañados de sus hijas y doña Sofía, que ha puesto un toque de color con un traje de falda y chaqueta en color rosa. Las pequeñas han combinado a la perfección sus abrigos con su calzado, Leonor en tono azul marino y Sofía en color rojo.

VER GALERÍA

Un año más, la Familia Real no ha asistido al completo, destacando la ausencia del Rey Juan Carlos. El monarca emérito y la Infanta Elena -quien hoy ya no es miembro de la Familia Real- no acuden a la misa de Pascua en Palma desde 2014.

Ausencias, debuts y anécdotas: repasamos las Misas de Pascua de los Reyes

Por su parte, Doña Sofía presidió este lunes, acompañada de su hermana, la Princesa Irene, el habitual concierto en la Catedral de Mallorca a favor de Proyecto Hombre, la entidad sin ánimo de lucro que ofrece tratamientos para que las personas drogodependientes puedan superar sus adicciones.