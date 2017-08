Avanti, la 'hija' que la princesa Diana dejó en la India

En su viaje por la India en febrero de 1992, la princesa Diana creó lazos extraordinarios con el pueblo indio, en particular con una pequeña de cuatro años que quedó deslumbrada por su corazón bondadoso.

A su paso por los países más necesitados, Diana de Gales tocó el corazón de muchas personas, en especial el de Avanti Reddy, una joven que tuvo la oportunidad de conocerla. La mujer, ahora de 28 años de edad, recuerda cómo fue su encuentro con la princesa.

VER GALERÍA Diana quedó encantada por la pequeña bailarina. Foto: Getty Images

Diana estaba de paso por la India y visitó la escuela Lalapet Governmetn High School, ubicada en la ciudad de Hyderabad , en el estado de Andhra Pradesh. Ahí, unos estudiantes le presentaron una coreografía tradicional y ella observó muy interesada. Puso especial atención a Avanti, quien en ese entonces tenía cuatro años de edad. Cuando la pequeña terminó de bailar con el resto de sus compañeras, Diana la sentó en su regazo. Esa imagen se convirtió en la estampa más popular del tour de la princesa por la India.

VER GALERÍA Diana miraba con interés la coreografía que Avanti y sus compañeras prepararon para ella. Foto: Getty Images

“Era la más pequeña del grupo. Hicimos un baile tribal Lambadi y Diana me vio sentada en el piso, me levantó y me cargó en su regazo”, contó Avanti al Daily Mail. “Ella me preguntó que cuúl era mi nombre, así que le respondí y además le dije cuál era mi escuela y mi clase. Recuerdo que ese día yo tenía un resfriado y ella limpió mi nariz con su pañuelo”, indicó al tabloide inglés. La joven, que ahora se desempeña como maestra de danza, agregó: “Ella me mantuvo a su lado por un tiempo hasta que llegó la hora de despedirse y me dijo: ‘No te quiero dejar’”.

VER GALERÍA Ese viaje le cambió la vida al princesa por completo. Foto: Getty Images

Es bien sabido que Diana tenía un gran instinto maternal y que adoraba a los niños más que a otra cosa en el mundo. Avanti guarda un recuerdo muy especial en su corazón acerca de esa visita: “Ella realmente era una gran figura materna, puedo recordar eso. Ella dijo: ‘No tengo una hija, así que por el día de hoy tú serás mi hija’”.

VER GALERÍA Diana con Avanti en su visita por la India. Foto: Getty Images

Tras ese encuentro, la niña y Diana mantuvieron comunicación por correspondencia y según cuenta Avanti, ella le prometió regresar a la India para reunirse. En una de las cartas que intercambiaron, Diana le envió a la pequeña una fotografía de ambas autografiada con su firma. Desafortunadamente, Diana y Avanti no pudieron reunirse por segunda ocasión, pues el 31 de agosto de 1997 –cinco años después de su encuentro –la princesa perdió la vida en un trágico accidente automovilístico.