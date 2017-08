El hermano de la princesa Diana habla sobre su muerte: ‘Desearía haberla podido proteger’

A 20 años de la trágica muerte de la princesa Diana, uno de sus más fieles seguidores al día de hoy es su hermano Charles, el Conde Spencer. Públicamente, Charles difunde y defiende el legado de su fallecida hermana mayor. En el programa especial The Storyof Diana de ABC, el noble de 53 años revela que en los últimos años no ha parado de pensar en lo que pudo haber hecho por salvar a Diana de una muerte tan prematura.

VER GALERÍA El Conde Spencer, William, Harry y el príncipe Carlos en el funeral de Diana, en septiembre de 1997. Foto: Getty Images

“Estaba furioso, no sólo estaba enojado”, indica Charles al programa, el cual también es producido por People. “Pensé en lo que podría haber hecho. Pero siempre piensas: ‘Dios, como deseo haberla protegido'. Fue simplemente devastador. Siempre me sentí intensamente protector con ella”. El hermano menor de Diana añade que ahora puede ver el lado positivo de la situación a través de sus sobrinos, los príncipes William y Harry.

VER GALERÍA El Conde asegura que por mucho tiempo se atormentó pensando en lo que pudo haber hecho para salvar a su hermana. Foto: Getty Images

El conde habló muy bien acerca de sus sobrinos: “Me encanta ver la manera tan sencilla con la que tratan a la gente y los hacen sentir bien. Es muy fácil identificarlos con su madre”. También menciona que aprecia profundamente el hecho de que los hijos de su hermana y Kate Middleton estén haciendo todo lo posible por mantener viva la memoria de su hermana a través de increíbles acciones.

A Charles Spencer le alegra que William y Kate hablen con sus hijos acerca de Diana. Foto: Getty Images

“Lo que es asombroso para mí es como ha pasado el tiempo”, indica el conde. “Ahora William y Catherine tienen casi la misma edad que Diana cuando falleció. Amo el hecho de que todavía haya esa veneración dentro de su familia más inmediata, por lo que ella fue y lo que significó. Creo que es fantástico”.

VER GALERÍA Del baúl de los recuerdos... Diana y su hermano en los años sesentas, cuando jugaban sin parar. Foto: Getty Images

Para el conde no fue fácil abrir su corazón respecto a su hermana, pero a 20 años de su muerte, considera que ya era el momento. “Una de las razones por las que quería hablar ahora es porque creo que después de 20 años, una persona cambia; de ser parte de la historia contemporánea pasa a ser de la historia en realidad. Y Diana merece un lugar en la historia”. Spencer añade: “Creo que es importante para las personas que tienen menos de 35 años, que probablemente no se acuerden de ella en absoluto, recordar que ella fue una persona especial, no sólo hermosa”.

Uno de los aspectos más dolorosos de la prematura muerte de Diana es que jamás podrá conocer a sus nietos, el príncipe George y la princesa Charlotte. “Uno de las más grandes tragedias es que Diana hubiera sido la mejor abuela de todas”, expresa en la entrevista. The Story of Diana se transmitirá en dos partes en ABC el 9 y 10 de agosto a las 9pm ET.